“The Funeral Party” è il nuovo disco di Kronny Valens

Fuori il nuovo EP di Kronny Valens realizzato con la produzione di Sk3red. “The Funeral Party” è un viaggio emozionale attraverso l’oscurità e la rinascita, espresso attraverso quattro tracce che mescola audacemente il ribelle spirito del punk rock con la potenza distorta e intensa del nu metal. Inizia con “7 MIN”, catturando i 7 cruciali minuti di transizione mente-corpo, seguito dal singolo “Panic Room”, rilasciato a ottobre 2023 per offrire un assaggio della potenza sonora dell’EP. “Heavy” si distingue per richiamare le influenze del Nu Metal, con sonorità potenti che evocano le energie di band iconiche come Korn e Limp Bizkit. Il cuore dell’EP si svela in “Volevo solo esistere”, una traccia profonda che esplora la parte più introspettiva di Kronny Valens, quasi inedita: quella fragile e insicura. Questo brano segna la conclusione del viaggio, dove l’autore affronta temi come la solitudine e l’auto-distruzione come via di fuga dalla perenne tristezza. Il concept del progetto, incentrato sul viaggio attraverso la morte come momento di rinascita, si snoda attraverso una fusione unica di suoni, combinando la ribellione del punk rock con la forza distintiva del nu metal. “The Funeral Party” è un manifesto di innovazione musicale, dove la sperimentazione tra generi crea un’opera avventurosa che lascia un’impronta indelebile nel panorama della musica contemporanea.

BIO:

Kronny Valens è un’artista di 23 anni originario di Bari. La sua musica è ribellione allo stato puro, un sound audace e coraggioso che si distingue da quelle che sono le sonorità che vanno più di moda attualmente. Questo viaggio sonoro è coinvolgente e avvincente, grazie anche al supporto eccezionale di Sk3red, il bassista e chitarrista che ha prodotto le tracce da “Skins” in poi. Il percorso musicale ben definito di Kronny Valens inizia con il suo trasferimento nella grande città di Milano, intrapreso per inseguire il suo sogno, dove inizia a pubblicare diversi singoli, uno dopo l’altro. Da “Come essere vivi solamente fuori” a luglio a “Skins” ad ottobre 2022, seguito da “Fuori controllo” solo un mese e mezzo dopo, ogni singolo di Kronny è diventato un’esplosione di energia in concerto. Con “hELLgUy” ha sperimentato con successo la fusione di pop punk e metalcore, in un singolo conscious e introspettivo, quasi inedito per quello che è il suo percorso; mentre “Pretty Clochard”, un’avventura punk hardcore, è stata un cambio di rotta audace e dinamico. Il più recente singolo, “Panic Room”, anticipa l’uscita dell’EP “The Funeral Party”. È una dichiarazione di intenti, sancendo un’evoluzione verso sonorità più heavy e dure. Sk3red e Kronny Valens incarnano la sinergia perfetta, ridefinendo i confini della musica punk rock e metal con una miscela avvincente di suoni. Questa coppia dinamica promette un viaggio musicale che va oltre la superficie, è una dichiarazione di ribellione sonora che non può essere ignorata.