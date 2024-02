L’oroscopo di oggi, mercoledì 28 febbraio 2024: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

L’oroscopo di oggi, mercoledì 28 febbraio 2024, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Le decisioni di lavoro possono essere spinte in questo periodo. Giornata dinamica, produttiva per i sentimenti.

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Hai voglia di cambiare tutto, ambiente, lavoro. Coltiva contatti con persone nuove per scacciare ogni tanto la malinconia.

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Pensi molto al lavoro e al denaro, e questo può togliere tempo all’amore o incupire i tuoi pensieri. Oggi cura la forma fisica: falla diventare un’abitudine.

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

E’ probabile che l’amore viva una battuta d’arresto, non è detto che ci sia un problema nella coppia, probabile che questioni esterne al rapporto creino distacchi o svagatezza.

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Giornata produttiva ma stancante, non vedi l’ora che finisca. Sarai preso da una questione che riguarda la casa o un contenzioso per motivi di denaro. Avrai più fortuna nei contatti.

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Sei messo alla prova, devi fare una scelta che riguarda il lavoro e quando si tratta di cambiare vorresti avere rassicurazioni; in amore qualcuno sembra più lontano ma non è colpa tua.

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Gli amori che nascono sotto l’influsso di questa giornata sono “folgoranti”. Sono favoriti i nuovi progetti.

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

In amore non pretendere da persone che sono troppo lontane o già legate, devi cercare stabilità che ti serve per andare avanti. Non strapazzare troppo il tuo fisico.

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Giornata piacevole, ti senti appagato dalle possibilità che hai per gratificare la tua ambizione. Chi lavora in proprio potrebbe guadagnare qualcosa in più.

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Attenzione ad una persona del passato, soprattutto se si tratta di un’ex. Da qualche tempo sono usciti troppi soldi…

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Situazione astrale che spinge al cambiamento. Giornata di recupero per il lavoro ma sopratutto per un’amicizia che ti sta particolarmente a cuore.

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

Possibili ostacoli in famiglia, scontri con parenti. Cerca di non inasprire alcuni rapporti, vai per la tua strada!