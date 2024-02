L’oroscopo di oggi, martedì 27 febbraio 2024: le previsioni delle stelle

L’oroscopo di oggi, martedì 27 febbraio 2024, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali: scopri che cosa ti succederà.

dal 21 marzo al 20 aprile

Ci sarà a breve una riconferma, non temere. Una storia d’amore ora può diventare importante, ma anche chi vive relazioni extra sarà contento.

dal 21 aprile al 20 maggio

Cerca di programmare appuntamenti con persone che contano. Un nuovo incontro può farti perdere la testa; decisioni per una convivenza, bene gli amori nuovi.

dal 21 maggio al 21 giugno

C’è più voglia di fare, più voglia d’incontrare. Alcuni stanno pensando di mettersi al lavoro su nuove idee.

dal 22 giugno al 22 luglio

Bene le nuove storie d’amore, consiglio tutti quelli che sono soli o separati di iniziare a guardarsi attorno; fortune passeggere per gli incontri d’amore, le amicizie.

dal 23 luglio al 23 agosto

In amore puoi recuperare una tensione nata nei giorni passati. Tante buone idee, buone i progetti che partono in questo periodo.

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Avrai più voglia di divagarti e la giornata permette questo ed altro. Notizie positive su questioni legali. Riunioni per vedere come migliorare un lavoro, amore in deciso recupero.

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Sai bene quello che vuoi, ma devi stare attento ai detrattori o magari semplicemente a qualcuno che è invidioso di te. Adesso non devi pensare al passato. Se frequenti una persona difficile non sperare che cambierà personalità.

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Anche se hai la persona migliore al fianco, oggi sei insoddisfatto. Calo fisico in serata.

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Per i sentimenti non perdere di vista gli incontri. Fermati ogni tanto e cerca un po’ di relax.

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Avrai voglia di divertirti con la possibilità di fare nuove conoscenze. Promozioni in vista per chi si è impegnato per averle.

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Distratto dalle vicende di lavoro, potresti non accorgerti che ci sono in questo momento delle lacune in amore. Nel pomeriggio non devi esagerare troppo con gli sforzi, gambe e schiena sono punti deboli. Spese eccessive per la casa.

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

E’ un periodo tormentato ma al tempo stesso anche promettente. Sfrutta questa giornata per prendere la giusta distanza da situazioni provocatorie. Cambio di strategia per far funzionare meglio un progetto.