Il film “As Bestas – La terra della discordia” su Rai 4: ecco la trama

Il film “As Bestas – La terra della discordia” di Rodrigo Sorogoyen, vincitore di 9 Premi Goya, stasera su Rai 4: ecco la trama

Stanchi della vita di città, i francesi Antoine e Olga decidono di stabilirsi in un piccolo villaggio della Galizia dove vivere coltivando prodotti biologici da vendere nei mercatini locali. Inizia così Il thriller spagnolo “As Bestas – La terra della discordia”, che Rai 4 propone martedì 27 febbraio, alle 21:20.

Le cose per i due protagonisti non vanno però come si aspettavano: il loro sogno di trasformare la vecchia masseria che hanno comprato in un agriturismo rispettoso dell’ambiente, si rompe per la difficoltà dei rapporti tesi con una parte degli abitanti. A farsi sempre più minacciosi sono soprattutto i selvatici fratelli Xan e Loren, proprietari di una piccola fattoria. Dalle velenose battute al bar del paese, passando per i piccoli dispetti, la situazione degenera in un drammatico e fatale crescendo.

Tra i più dotati registi spagnoli contemporanei, Rodrigo Sorogoyen mette in scena uno scontro primordiale tra locali e forestieri in una realtà rurale ma, allo stesso tempo, affronta in chiave molto personale temi di attualità come l’ostilità verso lo straniero, la paura e la violenza.

Candidato a 17 Premi Goya, “As Bestas” ne ha vinti ben 9, tra i quali quello come Miglior Film, e si è aggiudicato il Premio César come Miglior Film Straniero. La critica di tutto il mondo lo ha considerato come uno dei migliori film usciti nella scorsa stagione cinematografica.