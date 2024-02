Gabriele Cirilli e Francesca Fialdini a “Dalla strada al palco” su Rai 2

Secondo appuntamento con “Dalla strada al palco”, lo show televisivo condotto da Nek che porta in tv il variopinto mondo degli artisti di strada, in onda martedì 27 febbraio alle 21.20 su Rai 2. Gabriele Cirilli e Francesca Fialdini saranno i “passanti importanti” della puntata e affiancheranno il pubblico in studio nella scelta delle tre performance più belle della serata. Gli artisti selezionati andranno direttamente in finale insieme ai migliori della prima e si sfideranno per aggiudicarsi il premio di miglior artista di strada d’Italia.

I buskers – accompagnati sul palco dalla band del Maestro Luca Chiaravalli – condivideranno con il pubblico le loro abilità legate ad ogni forma d’arte, dalla musica al canto, dalla danza alla giocoleria, e incanteranno i telespettatori con straordinarie esibizioni all’interno di uno studio che ricrea le gioiose atmosfere delle più belle piazze. Ognuno di loro, oltre al proprio talento, porta con sé una storia personale, a volte commovente, altre volte eccentrica o divertente.

I finalisti della scorsa settimana sono stati la cantante argentina Paula Torres, il duo di danzatori aerei “Rainmakers” e Matteo Fraziano, l’artista delle ombre cinesi.

Prodotto da Rai – Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Stand by me, con la regia di Maurizio Pagnussat, il programma rappresenta una preziosa vetrina per cantanti, musicisti e artisti di strada, offrendo loro la possibilità di esibirsi e di raccontarsi nella più grande piazza d’Italia, quella televisiva.

“Dalla strada al palco” è un’idea originale di Carlo Conti, scritto da Emanuele Giovannini, Leopoldo Siano, Giona Peduzzi, Maria Grazia Giacente, Simona Iannicelli, Andrea Cancellario, Luca Pellegrino. Prodotto da Rai – Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Stand by me, a cura di Daniela Di Mario e, per Stand by me, di Francesco Sturlese. Produttore esecutivo Rai: Roberta Bellagamba. Produttore esecutivo Stand By Me: Claudia Santilio. La regia è di Maurizio Pagnussat.