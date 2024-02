Davide Donadio nelle librerie con “Asian Girls”

Con “Asian Girls”, Davide Donadio ci fa intraprendere un viaggio che ci porta ad esplorare l’Asia e ad affrontare domande profonde sull’esistenza

Davide Donadio ci fa intraprendere un viaggio che ci porta ad esplorare l’Asia e ad affrontare domande profonde sull’esistenza. Un’esperienza letteraria unica in cui si può sperimentare la possibilità di immergersi in un mondo straordinario.

Casa editrice: La Clessidra Editrice

Genere letterario: Narrativa

Pagine: 304

Prezzo: 19,50 euro

Codice ISBN: 978-8894706888

«Bimko aveva avuto la sfortuna di nascere in tempi scettici e materialisti, altrimenti l’umanità lo avrebbe incoronato profeta e guida dei popoli. Vide la bellezza come l’aveva sempre sognata, nelle sue letture, nelle sue peregrinazioni dell’immaginazione. Non era la bellezza tenera e timida della sua Lidia, ma una bellezza immateriale, fantastica e quindi irreale. Bimko vide la forma della vita, che egli andava identificando con la bellezza in sé, una bellezza che si faceva più metafora che corpo materiale, e tale bellezza metafisica aveva le fattezze di una bellissima ragazza… asiatica»

“Asian girls” di Davide Donadio è un libro che ci invita in un viaggio unico e straordi-nario in diversi Paesi asiatici. L’autore ci guida attraverso un’Asia che è allo stesso tempo reale e onirica, popolata da personaggi curiosi e affascinanti come Lǐ Qīng, lo Sgargiante, Midori e Jin. A compiere questo viaggio è Bimko, il protagonista della storia, con cui percorreremo un itinerario sia fisico che metaforico, alla ricerca del suo io interiore e del senso dell’esistenza nel mondo. Dopo aver viaggiato in Cina, in Corea e in Giappone, il percorso di Bimko si conclude con una riflessione sulla vita e sull’importanza delle persone che incrociano il nostro cammino, anche se solo per un breve periodo di tempo.

Il libro scritto da Davide Donadio è ricco di personaggi affascinanti e di citazioni raffi-nate che omaggiano la cultura giapponese e cinese e, in minor misura, anche quella coreana. In questo modo l’autore aggiunge un ulteriore livello di profondità al testo ar-ricchendo l’intera esperienza di lettura. “Asian girls” è infatti un libro che va oltre le semplici vicende comiche e strane che coinvolgono i personaggi. Entrando più a fon-do nella storia, vengono affrontati temi come l’importanza dell’amicizia, la difficoltà nel dare un senso alla propria vita e il valore della libertà individuale oltre le norme impo-ste dalla società. Un’opera davvero originale, con passaggi inaspettati dal tono comi-co a quello commovente, in cui la filosofia assume sempre più importanza, soprattutto nella parte finale. L’artista reggiano Marco Cagnolati ha realizzato una serie di tavole artistiche ispirate al romanzo.

SINOSSI DELL’OPERA. Il professor Bimko, un uomo frivolo e disilluso alle prese con una vita di ordinaria mediocrità, affronta precocemente la sua crisi di mezza età. Dopo essere stato lasciato dalla moglie Lidia e con la perdita di fiducia in ogni suo antico ideale, Bimko è insoddisfatto della sua quotidianità grigia e banale. Appassionato di letteratura cinese e giapponese, il protagonista è affetto da un’ossessione erotico-estetica per le donne dell’Asia orientale. Assegna a questa bellezza significati allegorici e spirituali e decide di lasciare tutto per partire per quei Paesi, scivolando in un vitalismo entusiasta. Inizia così un viaggio attraverso Cina, Corea e Giappone alla ricerca del suo ideale di bellezza, durante il quale Bimko è vittima di avventure esilaranti e inverosimili nel tentativo improbabile di creare un “harem” di ragazze disposte a vivere con lui in un convivio di amore collettivo. Il libro è popolato da vivaci personaggi come la spregiudicata Lǐ Qīng, l’ex cantante di K-pop Suiji dimenticata dallo show business, il multi-miliardario cinese chiamato “Lo Sgargiante”, la timida Midori e un gruppo di ex sessantottini stagionati nella Tokyo underground. Nel romanzo non mancano incursioni nella dimensione onirica e fantastica. Attraverso le vicende raccontate, si celebrano e si ammirano le culture dell’Asia Orientale, vere e proprie co-protagoniste del romanzo. I riferimenti e i livelli di lettura sono molteplici. Sotto l’ironia e il piglio picaresco, tra erotismo e riflessioni filosofiche, per Bimko si nasconde la ricerca di un senso dell’esistenza e del significato della felicità per se stesso e per gli altri personaggi fino a comprendere che tutti gli esseri umani subiscono mutamenti interiori che portano alla scoperta delle stesse emozioni, paure e speranze, solo velate da una sfumatura peculiare.

BIOGRAFIA DELL’AUTORE. Davide Donadio è nato nel 1977 nella Bassa Pianura Emiliana, precisamente a Reggio Emilia, dove risiede. È un esperto di editoria periodica e settoriale, formazione, comunicazione e organizzazione di eventi culturali. Ha studiato Storia Medievale e Filosofia presso l’Università di Bologna. Da diversi anni, inoltre, cura rubriche a tema culturale su vari periodici locali e di settore. Amante degli studi linguistici e letterari, si è concentrato sulla lingua e la letteratura russa, polacca, giapponese e cinese. Ha anche pubblicato articoli e libri divulgativi riguardanti la Filosofia del Linguaggio e la Filosofia della Scienza. Negli ultimi anni, l’interesse principale di Davide Donadio è stato lo studio approfondito della cultura giapponese e cinese. Ha dedicato gran parte del suo tempo e dei suoi sforzi a questa passione, tanto da trascorrere alcuni periodi in Asia Orientale. Durante un soggiorno di alcuni mesi a Tokyo, nel 2022, ha scritto il suo romanzo “Asian Girls”. Anche il suo secondo romanzo, che sarà pubblicato nella primavera del 2024, è stato scritto nella capitale giapponese nell’autunno del 2023.