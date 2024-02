The Cosmic Gospel pubblica il nuovo album

“Cosmic Songs For Reptiles In Love”, nuovo album di The Cosmic Gospel, è un viaggio senza destinazione tra distorsioni, amore, melodie psichedeliche e disperazione

Fuori “Cosmic Songs For Reptiles In Love” debutto discografico sulla lunga distanza del progetto psychrock/lofi marchigiano The Cosmic Gospel. Anticipato dal singolo/video dell’opener “It’s Forever Midnight” nelle scorse settimane, viene pubblicato in digitale e cd deluxe edition a tiratura limitata dall’etichetta Bloody Sound.

“Cosmic Songs For Reptiles In Love” è il primo full length di The Cosmic Gospel, progetto solista del cantante e polistrumentista maceratese Gabriel Medina. Composto, registrato e prodotto in autonomia durante l’estate del 2023 prendendo spunto da outtakes di precedenti band e da idee andate perdute nel tempo, l’album nasce in un periodo di transizione emotiva e riesce ad esprimere tutto il frastuono e lo scompiglio che un dolore o una gioia possono generare nell’animo. Queste montagne russe emozionali si declinano negli otto brani in cui storie al limite del surreale, di cannibalismo, d’amore e d’esoterismo, si rincorrono tra aperture melodiche psichedeliche e suoni lofi. Nel DNA di The Cosmic Gospel è facile individuare cromosomi di Beatles, Damon Albarn, Brian Jonestown Massacre, Unknown Mortal Orchestra, Spiritualized, Ty Segall, Beck e Donovan.

Gabriel Medina è un giovane musicista di Macerata attivo da anni in varie band della zona (Hapnea, Bruxa tra le altre). e The Cosmic Gospel (nome ispirato dalla serie animata “The Midnight Gospel”) è il suo personale viaggio sonoro senza destinazione, tra batterie distorte, synth, fuzz, amore, melodie psichedeliche e disperazione.