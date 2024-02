Su Rai 1 una settimana con “La Volta Buona”: ospiti e anticipazioni

I Jalisse, Cristina Parodi e l’attrice Emanuela Grimalda aprono la settimana del programma “La Volta Buona” su Rai 1

La settimana de “La Volta Buona” – in onda lunedì 26 febbraio alle 14 su Rai 1 – si aprirà con i Jalisse, in finale nella kermesse canora Una Voce Per San Marino, che seleziona il cantante che concorrerà per la piccola Repubblica all’Eurovision Song Contest 2024.

A seguire, le interviste a Cristina Parodi e all’attrice Emanuela Grimalda, attualmente nel cast della Fiction di Rai 1 “Gloria”.

Martedì 27 febbraio a “La Volta Buona” arriveranno Phil Palmer, in compagnia della moglie Numa, e il comico Antonio Giuliani. Durante la puntata di mercoledì 28 febbraio, invece, Caterina Balivo intervisterà Simona Marchini, mentre, subito dopo, tornerà in studio la coppia nata durante l’ultima edizione di “Ballando Con Le Stelle”, Lucrezia Lando e Lorenzo Tano, e passerà dal salotto anche Max Paiella, in scena con lo spettacolo “Jannacci e Dintorni”.

Giovedì 29 febbraio sarà la volta buona di Tullio De Piscopo e di Il Tre e venerdì 1° marzo di Minnie Minoprio e Carlo Mezzano, che festeggeranno in diretta i loro 40 anni di matrimonio.