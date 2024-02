L’oroscopo di oggi, lunedì 26 febbraio 2024: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

L’oroscopo di oggi, lunedì 26 febbraio 2024, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

E’ possibile trovare delle soluzioni che riguardano non solo il lavoro ma anche l’amore, devi stare lontano da qualche nemico. Non dare peso alle polemiche e cerca di essere molto positivo, recupero psico-fisico in vista.

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Questa è una giornata particolare, qualcuno ti spingerà a fare qualcosa che non vuoi, alla fine si cade in piedi. L’amore avrebbe bisogno di più soddisfazioni!

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Non ti stancare troppo, è possibile che qualche ansia di troppo viva in un periodo strano per l’amore, ma produttivo per l’attività. Tutti gli eccessi in questo periodo andrebbero evitati o tenuti sotto controllo.

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Sei decisamente più forte nel corso della serata. Un’amicizia può diventare amore.

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Un nuovo o vecchio amore torna prepotente nella tua vita. Svolte nella carriera, piccole occasioni da sfruttare al volo.

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

La vita sentimentale è in recupero, lascia stare il passato o persone che non meritano attenzione; per fortuna il lavoro recupera al meglio, contratti e accordi possibili, esami favoriti.

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Credo che molti adesso avranno una meta da seguire. Prendi le cose per come vengono, meglio per chi lavora con il pubblico.

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Attenzione alla gelosia che può creare problemi insormontabili! Il lavoro è pesante, anche a fronte di un nuovo incarico c’è troppo, tanto da fare.

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Rafforza un legame: non devi essere troppo critico nei confronti di te stesso, il tuo raggio di azione si amplia. Occasioni di lavoro, ma attenzione alle spese.

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Hai la possibilità di fare dei cambiamenti e capacità di fare affari. L’amore è convincente.

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Sei pieno di rabbia per come si sono comportate alcune persone, passerà. Qualcuno cambia rotta nel lavoro, sta pensando di amministrare diversamente la propria esistenza.

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

Non devi sottovalutare una nuova storia d’amore, una persona Toro o Vergine può esserti vicina in un progetto importante. Non lasciare tutto dentro, parla, è il momento di agire e sfruttare le buone Stelle!