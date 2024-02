Maria Valentina de Bernardi nominata CCO di Tarros

Maria Valentina de Bernardi nominata Tarros Chief Commercial Officer: “Accolgo con entusiasmo questa nuova sfida”

Maria Valentina de Bernardi, con una formazione accademica in scienze politiche e alle spalle un percorso presso l’Accademia Navale di Livorno, è entrata nel 2010 a far parte del Gruppo Tarros divenendo nel 2018 responsabile del Cluster Turkey and Black Sea e successivamente responsabile di tutto il Cluster East.

M. Valentina De Bernardi ha affermato: “Accolgo con entusiasmo questa nuova sfida, ringrazio i miei colleghi in Italia ed all’estero, che mi hanno accompagnata con nel mio percorso, i miei responsabili, che hanno contribuito alla mia formazione e l’azienda per la fiducia e per l’opportunità”. Danilo Ricci, Tarros General Manager: “La nomina di Maria Valentina si colloca all’interno di un nuovo assetto organizzativo che il Gruppo sta attuando per rispondere alle nuove sfide del mercato e al costante sviluppo i una short sea shipping company leader nel Mediterraneo dal 1828”.