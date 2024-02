“Fanc**o il successo” è il nuovo libro di Angelo Greco

Fanc**o il successo, il nuovo libro di Angelo Greco, serve proprio ad aiutarti a fottertene di ciò che di te pensano gli altri

Rispondimi sinceramente: perché hai scelto di leggere questo libro? Stai cercando sette metodi infallibili per diventare ricco, cinque segreti per avere più fiducia in te stesso, per mandare a fanc**o il tuo capo e fare il lavoro che hai sempre desiderato? O forse stai solo cercando di vivere meglio? Stai leggendo questo libro perché sei insoddisfatto. Perché vuoi di più.

E se ti dicessi che è proprio questo che fa di te una persona infelice? Che sono i tuoi desideri ad allontanarti da quel che cerchi: dalla gioia, dalla soddisfazione, dalla serenità e da qualsiasi altro piacere? Infatti, la ricerca del successo è già, di per sé, un fallimento. È la dimostrazione che non stai bene con te stesso e con ciò che hai già.

La verità è che siamo immersi fino al collo nella dottrina del successo e della positività. “Sii la versione migliore di te stesso” ti avranno già detto tante volte; “Non arrenderti mai.” Dobbiamo essere per forza formidabili, belli, possibilmente invidiati. Ma dove sta scritto che tu debba rispondere a canoni stabiliti dagli altri? Perché la tua visione deve essere uguale a quella di persone che hanno storie, esigenze e obiettivi diversi dai tuoi? Il successo, come la felicità, è relativo. Per una persona malata, è guarire; per chi non ha casa, è comprare un appartamento; per chi non ha un lavoro, è trovare un impiego dignitoso; per chi è intrappolato in una routine monotona, è scoprire nuove passioni che lo emozionino.

Ecco, Fanc**o il successo serve proprio ad aiutarti a fottertene di ciò che di te pensano gli altri. Non è una bussola con verità assolute. Non ha regole. Non ti offrirà una montagna di convinzioni, bensì una vetta capovolta di dubbi. Nessuno, infatti, può dirti chi sei, dove andare o cosa fare. E anzi puoi vivere bene senza dover per forza cambiare, raggiungere un maggior valore o sentirti costretto a compiere grandi opere. Puoi lasciare il tuo segno su questa terra anche se nessun giornale parlerà di te. E sarà un segno indelebile.