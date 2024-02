Su Rai 2 tornano 911 e 911 Lone Star con i nuovi episodi: ecco la trama

“Difendere in posizione” e “Nel remoto caso di un’emergenza” sono i due nuovi episodi di 911 e 911 Lone Star in onda stasera su Rai 2: la trama

Prosegue su Rai 2 la quinta stagione di “911”, la serie che racconta le imprese di soccorso dei vigili del fuoco, dei paramedici e degli agenti di polizia di Los Angeles che rispondono al numero d’emergenza americano, il 911.

Nell’episodio intitolato “Difendere in posizione”, in onda domenica 25 febbraio, in prima visione, alle 21.00, Bobby e la squadra di soccorritori corrono verso l’ospedale dove un incendio causato da un’esplosione di bombole d’ossigeno sta mettendo a repentaglio la vita dei medici e dei pazienti. E’ a rischio anche la vita del dottor David Hale che proprio in quell’ospedale sta eseguendo un delicato intervento chirurgico. In questo frangente drammatico Michael prende una decisione che gli cambierà la vita.

A seguire, la terza stagione dello spin-off della serie, “911 Lone Star”. Nell’episodio “Nel remoto caso di un’emergenza”, Gwyneth, la madre di T.K, muore in un incidente a New York. Per partecipare al funerale, T.K., sconvolto dal dolore, e suo padre Owen prendono un aereo che durante il volo avrà un incidente e un guasto che mette a repentaglio la vita dei viaggiatori.