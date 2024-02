Mondadori porta in libreria “Il paradosso dell’alce” di Antti Tuomainen

Commovente e pieno di suspense, Il paradosso dell’alce, dopo Il fattore coniglio, è il secondo capitolo della trilogia di Antti Tuomainen

Il nostro eroe, Henric Koskinen, un ex matematico dalla vita assai complicata che lavorava per una compagnia di assicurazioni, si era convinto di essere finalmente riuscito a ristabilire un po’ di ordine nella sua vita e nel parco avventura di cui è proprietario. All’improvviso, a metter di nuovo tutto sottosopra, ricompare dal passato inopinatamente una figura (foriera di mille rogne e mille grane) che riteneva sparita per sempre.

E dal momento che, come vuole la migliore tradizione, i problemi non sorgono mai da soli, Henric scopre che l’azienda da cui si riforniva di attrezzature per il parco è stata rilevata da un losco trio: perché la FinGiochi SpA non vuole vendergli l’attrazione principale del parco, ovverosia il nuovo Scivolo dell’Alce? Come se non bastasse, la relazione di Henric con l’artista Laura Helanto sta raggiungendo un punto di rottura e le cose non promettono nulla di buono.

Per portare a casa la pelle e per cavarsela, Henric Koskinen dovrà spingere i suoi calcoli oltre ogni limite. Assurdamente divertente, commovente e pieno di suspense, Il paradosso dell’alce, dopo Il fattore coniglio, è il secondo capitolo di una trilogia acclamata dalla critica di tutto il mondo.