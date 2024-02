Logistica: Circle Group si aggiudica il progetto Taurus

CIRCLE Group si è aggiudicato il progetto “TAURUS”, acronimo per “Truck Appointment evolution for URban Use: innovative platform for city logistic”

CIRCLE Group si è aggiudicato con Attilio Carmagnani “AC” S.p.A. e IROI S.r.l. il progetto “TAURUS”, acronimo per “Truck Appointment evolution for URban Use: innovative platform for city logistic”. Finanziato nell’ambito del “Bando per l’erogazione di contributi a progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in tema di tecnologie abilitanti 4.0 per la sicurezza delle infrastrutture critiche” promosso dal Centro di Competenza Start 4.0, il progetto TAURUS ha l’obiettivo di implementare una piattaforma avanzata per la gestione degli “appuntamenti” dei camion al carico/scarico presso il deposito costiero di prodotti chimici della Attilio Carmagnani “AC” S.p.A.

“Questo progetto ci permetterà di incrementare la produttività del nostro deposito costiero attraverso la digitalizzazione dei i flussi inbound, sia documentali che fisici. Una buona notizia per tutti i nostri partner che ci affidano la gestione delle loro materie prime: avranno accesso ad una programmazione ancora più affidabile e trasparente. Ringrazio tutto il team di CIRCLE con il quale siamo entusiasti di portare a termine questo progetto” dichiara Emilio Carmagnani, General Manager della Attilio Carmagnani “AC” S.p.A.

Come spiega Luca Abatello, Presidente & CEO di CIRCLE Group: “Svilupperemo un ‘sistema intelligente’ che assisterà gli operatori nella definizione delle capacità massime, preferite e ottimali da assegnare a ciascun slot orario per il carico e lo scarico, ottimizzando l’uso delle risorse critiche del terminal al fine di limitarne la congestione, ridurre il tempo di accettazione e di migliorare efficienza e ‘dwell time’ È uno dei capisaldi del nostro piano industriale Connect 4 Agile Growth”.

In altre parole, il sistema permetterà, grazie alla digitalizzazione e all’anticipazione del processo di accettazione sia in termini informativi sia documentali, di agevolare l’organizzazione delle finestre temporali per le operazioni di carico/scarico e migliorare di conseguenza l’efficienza del terminal nella gestione dei flussi di camion in entrata/uscita. A CIRCLE, capofila dell’iniziativa, è assegnato un contributo di € 80.000 circa.