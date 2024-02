“Le ossa della terra” a Sorgente di Vita stamani su Rai 3

Stamani su Rai 3 torna “Sorgente di vita” con “Le ossa della terra”, la mostra che il Museo della Montagna di Torino dedica a Primo Levi

“La zona d’interesse”, il film di Jonathan Glazer, già vincitore del Gran Premio della Giuria al Festival di Cannes, ora candidato a cinque premi Oscar. Liberamente inspirato all’omonimo romanzo di Martin Amis, il film entra nella vita di Rudolf Höss, il gerarca nazista che dal 1940 assunse la carica di comandante del lager di Auschwitz, e che insieme alla moglie e ai figli visse una vita agiata, in una villa con piscina che confinava con il lager simbolo della Shoah, a pochi metri dall’orrore dello sterminio. Nella puntata di “Sorgente di vita”, il programma di vita e cultura ebraica prodotto da Rai Cultura e curato dall’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, in onda domenica 25 febbraio, alle 7.00 su Rai 3, l’intervento di Jonathan Glazer e le interviste all’attore protagonista Christian Friedel e allo psicoanalista David Meghnagi.

Lo scrittore Etgar Keret, tra le voci della cultura israeliana più note in Italia, commenta a trecentosessanta gradi quanto sta avvenendo in questo periodo segnato dal conflitto tra Israele e Hamas. Dalla distanza mostrata dalle classi liberal e progressiste verso lo Stato ebraico, alle logiche perverse dei social network e alle speranze in una pace possibile, ma solo a seguito di un deciso cambio di guardia delle rispettive leadership, Keret traccia un quadro della situazione con il suo stile acuto e disincantato.

“Le ossa della terra” è la mostra che il Museo della Montagna di Torino dedica a Primo Levi e al suo rapporto con le montagne e l’alpinismo. La passione per la montagna ha accompagnato lo scrittore e testimone per tutta la vita. La mostra ruota intorno a otto parole chiave, in un percorso costruito con fotografie, video, oggetti, materiali d’archivio e anche un paio di vecchi sci ritrovati, quelli con cui Levi ha fatto la Resistenza. La mostra sarà visitabile fino ad ottobre.

A Napoli, nella cornice del Maschio Angioino, una mostra promossa dalla Fondazione Valenzi racconta l’arte di Adele Levi Sacerdoti, sorella del famoso scrittore e artista Carlo Levi. Adele, detta Lelle, era la quarta dei fratelli Levi. Iniziò a dipingere a Torino, dove visse finché non sposò Edoardo Sacerdoti e si trasferì a Napoli. Lelle Levi si dedicò soprattutto alla natura e ai ritratti, e nelle sue opere si riconoscono luoghi e personalità che hanno caratterizzato la storia dell’intera famiglia, in una sorta di “lessico pittorico famigliare”, come recita il sottotitolo della mostra.

“Sorgente di vita” è in replica, sempre su Rai 3, martedì 27 e mercoledì 28 febbraio alle 1.15.