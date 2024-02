Tommaso Niccoli racconta lo scudetto del Napoli in “Napul3”

Tommaso Niccoli pubblica il primo libro: Napul3′ una stagione incredibile. Vi racconto com’è andata veramente… o quasi! edito da Guida Editori

“Davvero ADL puntava allo scudetto, o è stata solo fortuna? Come ha fatto Giuntoli a portare al Napoli, con un “tozzo di pane”, un fenomeno come Kvaratskhelia? E soprattutto, come si pronuncia correttamente il suo nome, senza mordersi la lingua?

Qual è il vero motivo della mascherina e del nido biondo sulla testa di Osimhen? Che fine ha fatto la proverbiale scaramanzia dei napoletani? Dov’è San Gennaro quando serve? Chi ha fatto scoppiare l’inchiesta contro la Juve? E infine, una domanda su tutte: D10s c’è? E se sì, quanto ci ha aiutato?”

Queste alcune delle domande che Tommaso Niccoli, esperto di comunicazione, scrittore emergente, ma, soprattutto, appassionato tifoso del Napoli e di Napoli, si è posto e che lo hanno portato alla stesura del suo primo libro: Napul3′ una stagione incredibile. Vi racconto com’è andata veramente… o quasi! edito da Guida Editori.

In questo volume, scritto sulla scia emozionale per la vittoria del terzo storico scudetto del Napoli, l’autore, con l’aiuto dell’amico Sasà, un fantomatico e verace “prezzemolino”, che millanta la conoscenza di improbabili aneddoti e retroscena, promette ai lettori di rispondere a queste e tante altre domande, raccontando com’è andato realmente (o quasi), l’incredibile campionato che ha portato il Napoli al trionfo.

Anche se sono passati diversi mesi e nonostante le delusioni dell’attuale campionato, la stagione 22/23 resterà negli annali come uno degli eventi più sentiti e adrenalinici della storia del calcio Napoli. Tutti i tifosi, e non solo, continuano a portare nel cuore tutte le emozioni provate e la gioia di aver assistito a qualcosa di eccezionale.

Ormai, però, sul mitico terzo scudetto è stato detto tutto (e il contrario di tutto). Tuttavia, ci sono dei retroscena, degli episodi “non detti”, aneddoti e storie che nessuno conosce e che sono davvero incredibili, oltre il limite della fantasia. L’autore le racconta nelle pagine di questo libro, strabordante di ironia e sagacia, da leggere tutto d’un fiato.

Biografia dell’autore

Tommaso Niccoli è napoletano, classe ’70. Laureato in Scienze Politiche, esperto di comunicazione e marketing. Co-fondatore di Brandmaker, agenzia specializzata nelle Relazioni pubbliche. È consulente per diverse aziende. Per non farsi mancare nulla, è stato giocatore di basket, animatore turistico, istruttore di tennis, docente universitario, direttore di magazine aziendali. Ama leggere, non riesce a fare a meno di scrivere e nutre una passione viscerale per la sua città e per la sua squadra del cuore: Napoli.