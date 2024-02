Smog e allergeni a “Mi Manda Rai Tre” in onda oggi e domani

Allergeni e allarme smog nella doppia puntata del fine settimana del programma “Mi Manda RaiTre”

Un anno fa una giovane, fortemente allergica alle proteine del latte, è deceduta dopo aver mangiato qualche cucchiaio di un tiramisù che le era stato servito come vegano; in quel dolce era finito del mascarpone. Sabato 24 febbraio, alle 9.00 su Rai 3, “Mi Manda RaiTre” dedica un approfondimento agli allergeni nei cibi. A seguire focus sui maltrattamenti nei confronti degli animali, perché negli ultimi tempi stanno aumentando gli episodi di violenza: dalla capretta presa a calci al gattino scuoiato, per arrivare al recente caso del cane bruciato dal proprietario. Ospiti di Federico Ruffo: Eleonora Nucera, Allergologia-Policlinico Universitario Gemelli; Cristina Bowerman, chef; Andrea Sales, psicoterapeuta.

Domenica 25 febbraio, sempre alle 9.00 su Rai 3, l’approfondimento è sull’allarme smog. Negli ultimi giorni l’inquinamento atmosferico a Milano e nell’intera Pianura Padana ha raggiunto un’elevata concentrazione di polveri sottili, pericolosa per la salute pubblica, per la popolazione anziana e più fragile: da inizio anno i giorni di aria tossica sono stati già 30. A seguire focus sulla convivenza con i lupi: in Italia ne vivono circa 3300 esemplari, il 17% do quelli presenti nell’Unione europea.

Negli ultimi quarant’anni la loro presenza si è moltiplicata, rendendo spesso difficile la convivenza con l’uomo. E ancora, il sale in vendita è tutto uguale? L’OMS consiglia di non consumare più di 5 grammi di sale da cucina al giorno; in commercio ce ne sono di tutti i colori e gli aromi, con prezzi che oscillano fra 28 centesimi e i quasi 150 euro al chilo: quali le differenze? Ospiti di Federico Ruffo: Valerio Rossi Albertini, fisico e divulgatore scientifico Cnr; Alessio Ribaudo, Corriere della Sera; Alberto Forchielli, imprenditore; Sara Farnetti, nutrizionista.