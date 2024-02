Nella notte su Rai 3 torna Federico Ruffo con “Chiamata d’Emergenza”

Forze dell’ordine in azione, a “Chiamata d’Emergenza” nella notte su Rai 3. Il racconto di come prestano soccorso ai cittadini, con Federico Ruffo

Un uomo anziano scippato da due ragazzi a Milano, Polizia Stradale e Vigili del Fuoco in azione sul tratto urbano dell’A4 di Milano, dove la circolazione è paralizzata a causa di un’auto in fiamme, e l’ispezione di vecchi depositi ferroviari ormai abbandonati, divenuti veri e propri dormitori abusivi. Sabato 24 febbraio su Rai 3 a mezzanotte va in onda “Chiamata d’Emergenza”, il programma di Marco Petruzzelli, condotto da Federico Ruffo, che documenta gli interventi delle forze dell’ordine per contrastare ogni tipo d’emergenza.

Come in occasione di un incendio in un ostello nei pressi della stazione centrale di Milano, oppure le operazioni di salvataggio effettuate dalla Guardia Costiera durante un naufragio. O, ancora, la brutta esperienza di una ragazza alla guida di una microcar che, per errore, ha imboccato l’autostrada: la sua presenza è un pericolo per lei e per gli altri automobilisti. Infine, sempre sulla strada, l’intervento della Polizia per un tamponamento tanto violento da far esplodere gli airbag delle auto coinvolte, fortunatamente senza feriti.