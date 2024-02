Le declinazioni del cibo a “La Biblioteca dei Sentimenti” su Rai 3

Tutte le declinazioni del cibo a “La Biblioteca dei Sentimenti” in onda oggi su Rai 3. In scaletta riflessioni su alimentazioni e letteratura

Con il poeta Franco Arminio e la conduttrice Greta Mauro, sabato 24 febbraio alle 16.30 su Rai 3, “La Biblioteca dei Sentimenti” affronta, attraverso la letteratura, il tema del cibo non solo come alimento. A parlarne in studio, insieme a quattro giovani millennial, ci sono la scrittrice e filologa Silvana Grasso, autrice del libro “Pazza è la Luna”, e l’antropologo e divulgatore scientifico Marino Niola, autore insieme a Elisabetta Moro di “Mangiare come Dio comanda”.

Anche in questa edizione lo scopo è stimolare i ragazzi su ciò che un’opera letteraria contiene in termini di idee e argomenti della nostra contemporaneità. Non mancano i collegamenti esterni con gli inviati Selenia Orzella e Yari Selvetella: sabato l’ospite in collegamento è lo scrittore Camillo Langone, da Sanguinaro in provincia di Parma. I monologhi di Franco Arminio aprono e chiudono ogni puntata.

“La Biblioteca dei Sentimenti 2024” è un programma di Andrea Di Consoli, Franco Arminio, Greta Mauro, e di Paola Bacchiddu, Luciana Maurizi, Francesca Di Rocco, Giommaria Monti, Flavia Piccinni. Il programma è realizzato dalla Direzione Intrattenimento Day Time presso Rai-CPTV di Napoli. Produttrice Rai Elena Ferrara Granai. Regia di Maria Cristina Bordin.