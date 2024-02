“La Favola di un’altra Giovinezza” con Eliana Cantone al teatro Blu di Buriasco

Al teatro Blu di Buriasco (To) la piéce teatrale “La Favola di un’altra Giovinezza”: tra letteratura, cinema e teatro. Sul palco la talentuosa Eliana Cantone

Il Mutamento Zona Castalia di Torino, in collaborazione con il teatro Blu di Buriasco(To), presenta la piéce teatrale “La Favola di un’altra Giovinezza”: tra letteratura, cinema e teatro. Sul palco la talentuosa Eliana Cantone. La drammaturgia, curata dal regista Giordano Vincenzo Amato e la suggestiva colonna sonora eseguita dal vivo dal vivo da Elisa Fighera si fondono armoniosamente per creare un’atmosfera unica, coinvolgendo e catturando l’immaginazione dello spettatore. Ispirato al romanzo di Mircea Eliade e all’omonimo film di Francis Ford Coppola, lo spettacolo segue le avventure di Maria Piarulli, protagonista italo-rumena, figlia di immigrati italiani in Romania alla fine dell’Ottocento.

All’età di 65 anni, Maria viene colpita da un fulmine che – anziché spegnerla – le regala una nuova possibilità: una nuova giovinezza. La narrazione, originale e insolita, a tratti paradossale, si sviluppa come un viaggio ironico e onirico alla ricerca di una seconda opportunità di vita, di un’altra giovinezza. Lo spettacolo, insignito del prestigioso riconoscimento come vincitore del bando Kilowatt Festival Visionari 2013, conferma la sua eccellenza artistica e la straordinaria capacità di trasportare il pubblico in un universo affascinante e per certi versi surreale. Il sipario si alzerà puntualmente alle 21.00, promettendo un’esperienza teatrale nuova, sicuramente da ricordare, o meglio, da non perdere.

Info e prenotazioni al numero 3480430201