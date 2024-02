Justine Mattera ospita su Rai 2 a “Cook 40′”

Justine Mattera protagonista, sabato 24 febbraio alle 12 su Rai 2, di “Cook 40’”, il programma condotto da Flavio Montrucchio

Sarà Justine Mattera la protagonista, sabato 24 febbraio alle 12 su Rai 2, di “Cook 40’”, il programma condotto da Flavio Montrucchio e dedicato a chi ama cucinare, ma non ha mai abbastanza tempo per farlo. Sarà una puntata speciale perché il tempo a disposizione sarà solo di 20 minuti. Riuscirà Justine, appassionata di sport, in particolare di ciclismo, corsa e triathlon e che non ama stare chiusa in una cucina, a realizzare in così poco tempo, il menu che ha deciso di preparare insieme all’altrettanto briosa chef Silvana Musei?

Nel corso della preparazione, la food blogger, Stella Menna darà consigli su come conservare più a lungo le piante aromatiche, per averle sempre pronte all’uso in cucina. “Cook 40’” è un cooking show, dove in 40’ minuti si realizza un menù originale e gustoso di ben 3 portate. Sarà l’occasione per conoscere meglio l’ospite che si racconterà mentre è alle prese con la preparazione dei piatti che ha scelto di fare d’accordo con lo chef, che lo affiancherà come un vero e proprio tutor. Tante le novità di questa nuova edizione. Oltre a realizzare il menù, si cercherà di dare ai telespettatori informazioni utili e consigli originali: alcuni tra i più famosi food blogger sveleranno piccoli trucchi che possono essere molto utili in cucina o quando si fa la spesa. Esperti nutrizionisti suggeriranno in maniera semplice e diretta come mantenere un corretto stile alimentare senza rinunciare al piacere della tavola. Confermata anche per questa stagione la presenza di Angelica Sepe, questa volta in versione “Nonna Angelica”: sarà in giro tra i banchi dei mercati alla ricerca dei migliori prodotti e del giusto costo.

Sarà protagonista di simpatiche rubriche in cui racconterà la storia dei piatti della tradizione popolare. “Cook 40’” è un programma di cucina, realizzato da Intrattenimento Day Time Rai in collaborazione con Triangle, che aiuta preparare serenamente un pranzo o una cena con ospiti, senza l’ansia di non essere in grado o di non avere abbastanza tempo, è il programma per chi ama la convivialità e lo stare a tavola. Il senso e la struttura del format sono riassunti nel suo titolo: “40” sono i minuti che occorrono per preparare, non un solo piatto, ma un menù composto da 3 portate.

“Cook 40’” mette insieme la cottura tradizionale: fornelli, piastre e forno con la cottura automatizzata dei robot da cucina. I menù proposti in ogni puntata si ispirano e prendono spunto dalla cucina tipica della tradizione italiana, da quella internazionale strizzando, talvolta, l’occhio a quella gourmet. E’ un format tv originale che insegna a orientarsi tra le materie prime, gli utensili e le attrezzature da cucina, con informazioni utili, curiose e divertenti.