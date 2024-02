Elisa Gnugnoli nelle librerie con “CambiaMenti”

Elisa Gnugnoli nelle librerie e sugli store digitali con “CambiaMenti. Il progetto di crescita personale per ritrovare il proprio benessere”

Come si evince dal titolo, “cambiamenti” è la parola chiave di questo libro. Tutto cambia, tutto evolve, tutta la nostra vita è fatta di costanti cambiamenti. Tanti sono gli spunti di riflessione e gli approfondimenti, sia teorici che pratici, che porteranno il lettore a una visione di questo costrutto, con il fine ultimo di saper affrontare i prossimi cambiamenti con uno spirito diverso, con una nuova mentalità. Proposte operative, “compiti”, aneddoti personali, varie teorie e punti di vista saranno protagonisti durante la lettura.

«Come si evolve la psicologia? A quali novità deve far fronte? Cosa è cambiato nella società? Siamo felici? Sono tanti i quesiti che mi pongo ogni giorno e in questo libro ho tentato di approfondire alcuni aspetti di un mondo in continua evoluzione.

Lo sviluppo della società moderna e l’approdo al suo modello attuale – basato essenzialmente su bisogni, reali e non, e consumi – ha portato con sé una serie di implicazioni e peculiarità particolarmente sentite anche a livello individuale: un meccanismo inarrestabile che va ad inficiare in ciascuno di noi il modo di essere, di vivere e di sentire le cose. In quest’ottica, anche l’aspetto psicologico assume un’importanza non da poco rappresentando un punto di osservazione capace di fornire utili indicazioni sugli individui e sul loro modo di essere all’interno della società».