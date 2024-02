Antonella Pagano entra a far parte del Consiglio di Amministrazione di Fire S.p.A. – principale controllata del Gruppo Fire

Antonella Pagano entra a far parte del Consiglio di Amministrazione di Fire S.p.A. – principale controllata del Gruppo Fire, primo player indipendente in Italia nella gestione del credito – con delega ai progetti speciali.

Antonella Pagano vanta una lunga esperienza nel settore del credito e degli NPL, avendo ricoperto ruoli di primaria responsabilità in alcuni dei principali operatori a livello europeo. Pagano ha iniziato la sua carriera in PwC Corporate Finance, diventando responsabile per l’Italia dell’European Portfolio Advisory Group, team specializzato nel fornire consulenza strategica in operazioni di cessione di asset non-core e portafogli NPL. Nel 2016 è entrata in Intrum (precedentemente Lindorff), dove ha ricoperto il ruolo di Country Manager per l’Italia. Infine, dal 2019 è stata Managing Director per Accenture Management Consulting, con specifica responsabilità su clienti credit servicer in area NPE.

“Ho grande piacere di accogliere nel nostro CdA Antonella Pagano, professionista di levatura internazionale, che ha seguito alcune delle operazioni di mercato più importanti degli ultimi anni nel settore del credito – ha dichiarato Angelo Barbarulo, Presidente di Fire S.p.A., aggiungendo – La sua esperienza e la sua visione strategica daranno un apporto fondamentale per la crescita e il successo delle attività del Gruppo”.

“Ringrazio il Presidente, Angelo Barbarulo e l’Amministratore Delegato, Sergio Bommarito, per la fiducia accordatami. Accetto questo incarico con grande entusiasmo, pronta a mettere in campo le mie competenze a supporto di questa azienda dai progetti ambiziosi, orientati all’innovazione e alla sostenibilità”, ha commentato Antonella Pagano, Membro del CdA di Fire S.p.A.