Juri Persiani nuovo Chief Commercial Officer di Compagnia dei Caraibi

Juri Persiani nuovo CCO di Compagnia dei Caraibi che prosegue il percorso di rafforzamento dell’assetto manageriale con un nuovo ingresso nelle aree marketing e sales

Compagnia dei Caraibi – azienda leader nell’importazione, sviluppo, brand building e distribuzione di distillati, vini e soft drink di fascia da premium a ultra-premium di tutto il mondo, nonché birre craft italiane – prosegue il suo percorso di rafforzamento dell’assetto manageriale annunciando la nomina di Juri Persiani a Chief Commercial Officer a guida dell’area sales e marketing della Società.

“L’ingresso di Juri Persiani come nuovo Chief Commercial Officer” – dichiarano il CEO Edelberto Baracco e il Direttore Generale Fabio Torretta – “conferma la volontà di Compagnia dei Caraibi di consolidarsi tra i top player del settore. La sua visione manageriale porterà un contributo significativo al nuovo assetto aziendale per sostenere l’evoluzione del business che stiamo portando avanti in questi anni. Juri Persiani guiderà verso un’integrazione sempre maggiore tra le units sales e marketing, sviluppando ancor di più l’attività di brand building, da sempre punto distintivo della nostra società.”

“È con grande entusiasmo che accolgo l’opportunità di entrare in qualità di Chief Commercial Officer in Compagnia dei Caraibi, azienda dinamica che ha fatto dell’approccio innovativo e omnicanale al mercato due delle sue caratteristiche distintive – dichiara Juri Persiani – Il mio impegno sarà quello di contribuire ulteriormente nel declinare e concretizzare questa vision, portandola nelle strategie marketing e sales, rafforzando la posizione dell’azienda sui mercati italiani ed esteri.”

Umbro, classe 1969, dopo aver conseguito la Laurea in Economia e Commercio, acquisisce e consolida la propria esperienza in ambito marketing e sales in aziende nazionali e internazionali del settore food & beverage. La sua carriera lavorativa inizia nell’area marketing del Gruppo Colussi, dove sviluppa il brand Misura. Si sposta poi in Gruppo Sangemini, dove viene chiamato a riposizionare le acque minerali Sangemini e Fiuggi, rilanciare il canale ingrosso e sviluppare nuovi canali. Seguono due esperienze in aziende multinazionali. La prima in Cameo, dove riorganizza il Trade Marketing e guida il progetto di adozione e sviluppo della Sales Business Intelligence. La seconda in Eismann, dove contribuisce alla crescita del food home delivery durante il periodo pandemico e post pandemico, e all’avvio del canale e-commerce.

Compagnia dei Caraibi è un’azienda nata a Vidracco (TO) nel 2008, attiva nell’importazione e distribuzione di distillati, vini, birre craft italiane e soft drink provenienti da tutto il mondo, tra cui Rum, Gin, Vodka, Whisky, Tequila, sodati, acque, champagne. Il portafoglio si compone principalmente di prodotti Premium e Super Premium. Oggi, Compagnia dei Caraibi, le cui vere radici affondano nel 1995, è uno dei player più dinamici presenti sul mercato, con una rapida e costante crescita e un catalogo composto da oltre 1.400 referenze importate in esclusiva in Italia, tra cui alcuni dei brand più di tendenza presenti sul mercato, come Rum Diplomático, sempre presente nella classifica dei Top 5 Trending and Best Selling Brands, Rum Plantation, anch’esso indicato tra i Top 5 Trending and Best Selling Brands e Gin Mare, uno dei premium gin più popolari e venduti in Italia. Compagnia dei Caraibi, inoltre, si è da sempre impegnata per la comunità e lavora per migliorare l’ambiente. Alla base delle scelte di Compagnia dei Caraibi, la convinzione che lealtà, onestà e condivisione di valori etici nel mondo degli affari creino ricchezza e valore aggiunto sia per l’individuo che per la società. A Settembre 2023 Compagnia dei Caraibi ha ottenuto la certificazione B Corp®, entrando a far parte della community internazionale delle imprese che guidano un movimento globale per promuovere un paradigma economico inclusivo, equo e rigenerativo.