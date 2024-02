Jonathan Hultén torna con il nuovo singolo “The Well”

Jonathan Hultén torna con il nuovo e affascinante singolo “The Well”: il brano è in radio e online sulle piattaforme streaming

Jonathan Hultén torna con un singolo inedito con il suo stile struggente e riflessivo. Dopo il debutto “Chants From Another Place”, seguito dalle rielaborazioni “The Forest Sessions”, il cantautore svedese Jonathan Hultén, unico e oscuramente enigmatico, ci invita ancora una volta a entrare nel suo mondo con l’uscita del nuovo singolo “The Well”, accompagnato da un visualiser animato creato da Hultén stesso.

Jonathan parla del nuovo singolo: “The Well si riferisce a un luogo in pace e completa calma della nostra mente. In questa canzone prende forma uno specchio d’acqua, sia esso un lago, una sorgente o un pozzo. La sua superficie indisturbata simboleggia la presenza e il distacco nello stesso tempo, un equilibrio di quiete che possiamo ricordare e a cui possiamo fare appello nei momenti di sconforto. In fondo, l’acqua è uno specchio che riflette per noi la tranquillità che contiene. Perché ‘the water is you’“.

La delicata tessitura vocale di Hultén prende forma in questo brano soffice, che mette in piena luce l’abilità e la fragilità uniche della sua performance vocale. Anche se viene spesso accostato ad artisti come Sufjan Stevens, Nick Drake, John Martyn, Anna von Hausswolff e Chelsea Wolfe, Jonathan Hultén esiste semplicemente in una classe a sé stante.

Jonathan Hultén annuncia anche che sarà ospite speciale di Myrkur nel suo prossimo tour nel Regno Unito e in Europa nell’aprile 2024. I biglietti possono essere acquistati sul sito ufficiale www.jonathanhulten.com.

“Sono felice di annunciare che aprirò i concerti della magica Myrkur nel suo tour europeo nell’aprile 2024! Le date sono le seguenti:”

4.4 DE Berlin, Heimathafen

5.4 DE Hamburg, Ubel & Gefährlich

6.4 BE Gent, De Vooruit

7.4 NL Utrecht, TivoliVredensburg-Pandora

9.4 UK Manchester, Academy 2

10.4 UK London, Islington Assembly Hall

12.4 FR Paris, L’Alhambra

13.4 CH Aarau, Kiff

14.4 IT Milano, Alcatraz

16.4 AT Vienna, Arena

17.4 HU Budapest, A38

18.4 PL Krakow, Kamienna12

19.4 PL Poznan, 2progi

20.4 DE Dresden, Ballsaal