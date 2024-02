“JARRUSU. Perché e come morì Pasolini” al Teatro Spazio 18b

Debutta “JARRUSU. Perché e come morì Pasolini” spettacolo scritto, diretto e interpretato da Giovanni Greco, dal 22 al 25 febbraio al Teatro Spazio 18b

Debutta in prima assoluta, dal 22 al 25 febbraio, al Teatro Spazio 18b, JARRUSU Perché e come morì Pasolini, spettacolo scritto, diretto e interpretato da Giovanni Greco.

Ancora Pasolini. Ancora vita morte e miracoli pasoliniani post mortem: conversioni e confessioni, dimenticanze e ritrovamenti, bugie e deviazioni. Cercando un montaggio diverso dello stesso girato esistenziale, delle tre piste nere che lo avrebbero alternativamente portato alla morte (quella dell’omosessualità̀ morbosa e notturna, quella dell’eversione nera e fascista, quella del petrolio e della morte di Mattei), evocando l’infinita persecuzione giudiziaria (33 processi in 25 anni), frutto dell’oscenità̀ delle sue opere. Per arrivare a mettere al centro il corpo del poeta morto/vivo già̀ in vita e vivo/morto a quasi cinquant’anni dalla morte. Un corpo che richiama altri corpi martoriati, altri morti senza giustizia esposti a una consunzione di parole oltre che di tempo. Altri corpi di poveri cristi adagiati tra le braccia senza forza di madri incredule e raggelate come statue della Pietà, come Madonne bestemmiate dalla mediocrità̀ del buon senso comune, dall’ipocrisia del quieto vivere, dalla connivenza tra l’orrore e la malafede.

TEATRO SPAZIO 18B, via Rosa Raimondi Garibaldi 18b, dal giovedì al sabato ore 20.30, domenica ore 18.00

