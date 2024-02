Disponibile online “II”, album del duo Fiorentino – Quartarone

Disponibile online sulle piattaforme streaming l’album “II” dei chitarristi Umberto Fiorentino e Claudio Quartarone, fuori per Birdbox Records

Umberto Fiorentino è considerato una pietra miliare della chitarra jazz. Claudio Quartarone “un chitarrista veramente incredibile” a detta di Enrico Rava, che di musicisti e di jazz, un po’ se ne intende. Fiorentino e Quartarone, quindi due fra i più importanti chitarristi italiani, assieme e da diverso tempo, portano avanti un progetto artistico, che ha visto la realizzazione di due album per l’etichetta discografica BIRDBOX RECORDS, “Anamorfosi” del 2022 e “II”. La loro musica, in perfetto equilibrio tra rigore formale e libertà d’improvvisazione, è un acuto sguardo verso lo stato dell’arte della chitarra moderna. I brani della tradizione jazzistica americana diventano pretesto per lo sviluppo di atmosfere sognanti e realizzazioni armoniche e melodiche sorprendenti.

Più che un tradizionale album, è un omaggio all’arte dell’improvvisazione che strizza l’occhio alla musica colta e al contrappunto della musica antica.

Il primo album “Anamorfosi” fu registrato in un’unica lunga sessione di studio durata un’intera giornata nel novembre 2019, a cui si aggiunse un ulteriore brano, ossia quello di apertura dell’album che venne così pubblicato nel 2022. I due artisti si incontrarono di nuovo nel febbraio 2022, concedendosi un margine di cinque giorni per registrare nuovi brani; dilatando il tempo e assecondando la vena creativa; suonando dalla mattina alla sera; in base all’ispirazione e fermandosi quando necessario. «Prima di iniziare abbiamo valutato cosa ci sarebbe piaciuto suonare. – raccontano i due chitarristi – Fissati gli obiettivi, il resto è venuto da sé. Sono bastati tre giorni». Un altro anno, poi, per far decantare i brani e riascoltare le registrazioni e poi la telefonata al patron di Birdbox Records, Lorenzo Vella: «Ti va di fare il seguito di Anamorfosi»?

“II” è un album più “ragionato”. «È quello che succede – racconta ridendo Quartarone – quando chiudi in una stanza Fiorentino e Quartarone a creare musica!». Fiorentino e Quartarone sono due compositori – improvvisatori visionari che dialogano senza il minimo sforzo, il primo su una chitarra semiacustica e il secondo su una chitarra classica. Entrambi appassionati di musica elettronica, Fiorentino e Quartarone hanno voluto inserire, in un paio di brani, anche dei loop realizzati registrando suoni percussivi sulla chitarra stessa. Nel complesso, la sensazione che si ha nell’ascolto è quella di un’unica, grande chitarra.

“II” comprende otto brani, che hanno, come filo conduttore, una matrice nell’utilizzare più volte la forma del blues con uno sviluppo di ampio respiro.

“II” è disponibile su master tape e nel 2024 sarà disponibile in formato CD, LP e in digitale sulle principali piattaforme online, oltre che direttamente sul sito ufficiale di Birdbox Records. L’uscita anticipata del master tape alla fine del 2023 è stata dettata da una precisa richiesta pressante del mercato estero e in particolare di quello tedesco che riconosce in questo prodotto analogico un ritorno al passato di grande valore. Testimonianza che il percorso intrapreso ormai da diversi anni da Birdbox Records, stia raggiungendo gli obiettivi auspicati.

Tracklist di “II” di Fiorentino-Quartarone:

Chi low Key Two side of the Coin Sacred Geometry Unchained Hybris Treasure Morning Glory Eastwood Bung Time no Time