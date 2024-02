Arriva la mostra concorso Premio d’arte Caterina Sforza e Cosimo I dei Medici

Al Palazzo del Capitano di Bagno di Romagna la mostra concorso Premio d’arte Caterina Sforza e Cosimo I dei Medici LOGOS 2024

Dal prossimo 24 febbraio fino all’8 marzo, a Palazzo del Capitano di Bagno di Romagna, maestri ed emergenti esporranno insieme nel segno della Bellezza, dell’Amore e della Non violenza, in un’ottica di Pace e di rispetto di tutto il creato.

Saranno in mostra: Laura Calvelli, Luciana Ceci, Luisella Ceredi, Eleonora Dalmonte, Silvana Di Vora, Giuliana Guerrini, Francesca Guiducci, Svitlana Itsenko, Elena Modelli, Laila Scorcelletti, Paola Tassinari, Marilena Tesei, Amalia Volanti, Maurizio Cervellati, Cristian Cimatti, Luca Colangelo, Leonardo Cuccoli, Idilio Galeotti, Arnaldo Gallinucci, Matteo Giovani, Paolo Graziani, Enrico Guerrini, Andrea Lecca, Vittorio Masi, Pierluigi Parmeggiani, Giuseppe Rizzo Schettino, Lorenzo Senzi, Giorgio Strocchi.

Ideato da Marilena Spataro, promosso da LOGOS associazione culturale, in collaborazione quest’anno con il Comune di Bagno di Romagna, e dal 2022 con la preziosa partecipazione di Francesca Caldari in veste di co-curatrice, Il PREMIO d’arte Caterina Sforza e Cosimo I de’ Medici, è “impresa” che va avanti da 5 edizioni.

La finalità è di contribuire a creare nel tempo una sempre più spiccata coscienza collettiva a favore delle donne e della loro affermazione sociale e artistica, promovendo una cultura di rispetto e di non violenza nei confronti del femminile, ancora troppo spesso vittima di atti discriminatori, quando non brutalmente violenti.

Quale figura emblematica di donna determinata, capace di combattere per affermare le proprie convinzioni e i propri sentimenti, abbiamo scelto Caterina Sforza, cui è dedicato questo Premio.

Un personaggio femminile di grande volitività e coraggio che ha saputo affermarsi nel difficile mondo dei regnanti del suo tempo, senza mai rinunciare alla propria seduttivita’ e grazia femminile.

In questa V edizione, è stata invitata quale madrina del Premio una figura artistica del mondo del cinema impegnata da sempre a indagare l’universo donna, la pluripremiata regista di livello internazionale, Samantha Casella, reduce dal successo dello scorso anno del suo lungometraggio Santa Guerra al Festival internazionale del cinema di Venezia.

L’impegno degli organizzatori, inoltre, non si ferma a divulgare attraverso l’arte i valori della non violenza e del rispetto, ma punta a dare anche un aiuto concreto a tutte quelle donne che, per disparati motivi, si vengano a trovare in condizioni di necessità fisica e/o emotiva.

Agli artisti che partecipano al Premio, viene chiesto da sempre, che qualora dovessero effettuare vendita dei loro lavori in mostra, devolvano una piccola percentuale del ricavato ad associazione o ente benefico (in questa occasione concordato con il Comune di Bagno di Romagna) che si occupi di sostenere le donne in difficoltà,

“ Infine – sottolineano le curatrici, Marilena Spataro e Francesca Caldari – dal momento che non amiamo essere divisivi, ma inclusivi, da alcuni anni abbiamo voluto coinvolgere in questo progetto etico e artistico culturale anche i signori uomini affinché partecipino alla rappresentazione del tema di questo premio. Le adesioni di tanti artisti uomini, e la grande sensibilità da loro dimostrata sull’argomento attraverso le opere in concorso, con nostra grande soddisfazione, hanno dato ragione di questa scelta. Perché i valori della solidarietà, dell’uguaglianza e della PACE, sono e devono essere, in una società evoluta e moderna, retaggio di tutti gli esseri umani, indipendentemente da qualunque differenza sociale, culturale, religiosa e sessuale che sia”.

“We “have a dream”! – concludono le curatrici- . Il nostro impegno va in questa direzione con l’augurio di poter contribuire, attraverso l’arte e gli artisti, alla realizzazione di questo magnifico sogno”.

Enrica Lazzeri, Assessore alla cultura di Bagno di Romagna, commenta: “Il nostro Assessorato è da sempre sensibile al tema della valorizzazione della donna e alla lotta contro la violenza sulle donna, con la promozione di eventi e iniziative sia in ambito artistico ma anche con incontri mirati: il tema quotidiano va affrontato sotto tutti i riflettori, coinvolgendo in primis le scuole e i ragazzi e le ragazze. La nostra missione è cogliere progetti che vanno oltre la bellezza e puntano sul contenuto: crediamo che questa Mostra Concorso possa aggiungere un importante tassello di questo percorso per promuovere le pari dignità e il reciproco rispetto”.

L’8 marzo, in occasione del finissage della mostra, saranno annunciati i nomi dei primi 10 artisti selezionati dalla giuria del concorso (Hazel Tedaldi presidente, di Romagna Fiere, Silvia Lazzari, Assessore alla cultura di Bagno di Romagna, Giovanni Pretolani, architetto ed esperto d’arte, Mario Zanoni, scultore) e che avranno diritto ad una mostra presso i medesimi spazi del Palazzo del Capitano di Bagno di Romagna, dal 23 marzo al 14 aprile 2024.

I tre artisti che otterranno il punteggio più alto concluderanno con un’ulteriore mostra personale al Palazzo del Capitano di Bagno di Romagna, dal 20 aprile all’1 maggio.

A questi riconoscimenti se ne aggiungeranno altri di prestigio a cura di Romagna Fiere, Terme Santa Agnese, della Galleria Ess&rrE e Blu Star International di Roma.

Sono previsti eventi collaterali che si svolgeranno in occasione delle date previste per inaugurazioni e finissage, nonchè nel corso delle mostre.

Tra questi la presentazione il 23 marzo alle ore 16,30 (giorno di inaugurazione della mostra dei finalisti) del libro “I dolci al tempo di Caterina Sforza” Segreti e ricette della tradizione medievale e rinascimentale di Cecilia Milantoni, archeologa.

L’evento gode del patrocinio del Comune di Bagno di Romagna ed è realizzato in partnership con Romagna Fiere di Forlì, Terme Santa Agnese di Bagno di Romagna, Galleria Ess&rrE, di Roma.

Media partner Art&trA, magazine di arte e cultura di Blu Star International di Roma.

Aperture: Venerdì 16,00/18,30

Sabato e Domenica 10,00/12,30 – 16,00/18,30