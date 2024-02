L’oroscopo di oggi, mercoledì 21 febbraio 2024: le previsioni delle stelle

L’oroscopo di oggi, mercoledì 21 febbraio 2024, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.

dal 21 marzo al 20 aprile

Se c’è stato qualche problema nel passato, ora sarà possibile andare avanti. Una giornata adatta se intendi far breccia nel cuore di qualcuno, ma anche per rincuorare il tuo animo.

dal 21 aprile al 20 maggio

In questa giornata c’è un po’ di stanchezza, forse anche tensione in vista di nuove occupazioni o situazioni che devi affrontare nel corso delle prossime settimane.

dal 21 maggio al 21 giugno

Parte in modo positivo questa giornata, pare che tu abbia una luce particolare negli occhi. Contatti fortunati! Una giornata che porta relazioni. Sagittario segno di riferimento, attenzione con uno Scorpione.

dal 22 giugno al 22 luglio

Netta sensazione di vivere una condizione migliore. Sono interessanti i suggerimenti che arrivano dall’esterno. L’amore può rinascere per i single anche se in una forma sperimentale.

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Devi cercare di capire cosa c’è che non va con la persona che ami, devi parlare e chiarire e non chiuderti. Vorresti scappare lontano: oggi gli obblighi sono troppi.

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Puoi cambiare orizzonti e pensare qualcosa d’importante. E’ capitato di dover fare i conti con la burocrazia, carte e conti in sospeso.

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

In amore non sei convinto di quello che provi, nel senso che non ti senti in perfetta forma, e che probabilmente ci sono delle piccole complicazioni in casa.

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Se hai avuto successo nel lavoro ora vuoi di più. Già è in corso una rivincita rispetto a qualche magagna passata.

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Voglia di stare in mezzo agli altri, anche un po’ di buona volontà ma oggi la stanchezza si fa sentire, discussioni sul lavoro. Per l’amore, cerca di prediligere situazioni allegre.

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Amarezza per un amore che impensierisce, uno dei due sta sfuggendo alcune domande. Da curare la situazione soldi e lavoro e da tenere sotto controllo…

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Tieni sotto controllo i cambiamenti. Cura il lato estetico.

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

Non è la giornata migliore per mettersi a cavillare. Devi cambiare alcune strategie, programmi e progetti. Metti in pratica idee e ascolta ciò che dice la gente, ma non tutti.