Obesità: ottime prospettive per MariTide di Amgen

Il farmaco sperimentale MariTide di Amgen per la perdita di peso potrebbe produrre effetti più duraturi rispetto ai più diffusi farmaci a base di glucagone-like peptide-1

I dati di fase I del farmaco sperimentale MariTide di Amgen per la perdita di peso suggeriscono che il candidato potrebbe produrre effetti più duraturi rispetto ai più diffusi farmaci a base di glucagone-like peptide-1 attualmente in commercio, come Wegovy di Novo Nordisk e Zepbound di Eli Lilly, secondo i risultati pubblicati lunedì sulla rivista Nature Metabolism.

MariTide è una molecola bispecifica che combina un antagonista del recettore del polipeptide insulinotropo glucosio-dipendente (GIP) e un agonista del recettore del glucagone-like peptide-1 (GLP-1). Agisce attivando i recettori del GLP-1 e bloccando i recettori dell’ormone GIP.

Nello studio che ha arruolato pazienti obesi senza diabete, la dose più alta dell’anticorpo monoclonale. In uno studio su 133 pazienti obesi non diabetici, MariTide ha portato a una perdita di peso corporeo del 14,5% al giorno 85, rispetto al gruppo placebo che aveva guadagnato l’1,5% di peso corporeo. Anche con la dose più bassa, i pazienti hanno perso il 7,4% del loro peso corporeo dopo sole tre dosi. In confronto, Wegovy e Zepbound hanno mostrato una perdita di peso compresa tra il 15% e il 21% in studi condotti per oltre un anno.

Una componente promettente del candidato di Amgen è la durata. Farmaci di successo come Wegovy e Zepbound, che vengono somministrati settimanalmente, devono essere assunti continuamente una volta iniziati per mantenere l’efficacia. In pratica, i pazienti devono continuare a prenderli per continuare a trarne beneficio. Tuttavia, i primi dati pubblicati lunedì suggeriscono che MariTide potrebbe essere efficace con un dosaggio ridotto che può essere assunto meno frequentemente nel tempo.