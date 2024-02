Neptune Lines espande la flotta attraverso il Progetto Genesis

Neptune Lines annuncia l’ulteriore espansione della sua flotta attraverso il Progetto Genesis che prevede l’aggiunta di due navi di nuova generazione

Neptune Lines annuncia l’ulteriore espansione della sua flotta attraverso il Progetto Genesis. Quest’ultimo ampliamento prevede l’aggiunta di due navi di nuova generazione, dopo il recente ordine delle prime due della stessa serie. Questo porta il totale dei nuovi ordini di costruzione di Neptune Lines a quattro navi attraverso il progetto Genesis, segnando una pietra miliare significativa nel miglioramento strategico della flotta della compagnia.

Il progetto Genesis esemplifica il ruolo di Neptune Lines come pioniere del settore, guidando un cambiamento positivo nel settore marittimo. Attraverso l’innovazione tecnologica e un radicato impegno per l’ambiente, Neptune Lines sostiene un percorso sostenibile per il futuro del trasporto marittimo globale.

L’aggiunta di altre due navi 4200 CEU LNG DF PCTC (Pure Car Truck Carrier) è una componente chiave del piano strategico di Neptune Lines per rafforzare la sua flotta nel prossimo decennio. Queste navi sono pronte ad aumentare la capacità di carico del 36% rispetto alle attuali navi della flotta principale, allineandosi perfettamente con gli obiettivi globali di riduzione delle emissioni.

Proseguendo la proficua collaborazione instaurata con le prime due navi del Progetto Genesis, Neptune Lines ribadisce la partnership con Deltamarin per il co-design delle due navi aggiuntive. L’azienda rimane inoltre impegnata con il cantiere navale Fujian Mawei in Cina per la sua costruzione, garantendo i più alti standard di sicurezza. La consegna è prevista per il 2027.