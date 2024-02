In libreria per Armando “Autismo e istruzione” di Mary Temple Grandin

Nel manuale pubblicato da Armando editore, la dottoressa Mary Temple Grandin affronta i problemi reali che genitori, insegnanti e bambini devono affrontare ogni giorno

In questo nuovo libro, l’ormai celebre dottoressa Mary Temple Grandin affronta i problemi reali che genitori, insegnanti e bambini devono affrontare ogni giorno. In un manuale conciso e chiaro, l’autrice illustra tecniche e strumenti efficaci nel campo dell’educazione, relative a tematiche come: l’importanza dell’intervento precoce, lo sviluppo del talento, la motivazione a beneficio degli studenti, l’insegnamento di diversi tipi di pensiero. In queste utili pagine, la dottoressa Grandin offre consigli, strategie pratiche e suggerimenti da provare, tutti basati su ricerche approfondite e sulla sua esperienza diretta. La dottoressa Grandin sostiene infine che l’educazione dei bambini nello spettro autistico deve concentrarsi sui loro punti di forza, spesso trascurati, per promuovere il loro contributo unico al mondo.

MARY TEMPLE GRANDIN ha conseguito il dottorato di ricerca in Animal Science presso l’Università dell’Illinois e attualmente è docente presso la Colorado State University ed è una delle persone autistiche ad alto funzionamento più rispettate al mondo. Tiene conferenze in tutta la nazione, aiutando migliaia di genitori e professionisti a capire come aiutare le persone autistiche, con sindrome di Asperger e PDD. Con la sua attività, la dottoressa Grandin ha anche rivoluzionato i sistemi di gestione degli animali e ha guidato la riforma della qualità della vita degli animali da allevamento nel mondo. Vive a Fort Collins, in Colorado. DOMENICO BOVE è Neuropsichiatra Infantile, Psicoterapeuta, Esperto in Analisi del Comportamento, Psicopedagogista dell’Educazione e della Formazione, Direttore Scientifico del Centro Studi FUSIS di Caserta, Associazione per la Ricerca Scientifica in Neurologia e Psichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza.