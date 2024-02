Travaglio attacca Fedez: “Sei fissato con Selvaggia Lucarelli”

Marco Travaglio contro Fedez: “Sei fissato con Selvaggia Lucarelli perché ha trasformato la tua compagna in Wanna Marchi”

“Selvaggia Lucarelli è la tua fissazione perché ha trasformato la tua compagna in Wanna Marchi“. Marco Travaglio difende a spada tratta Selvaggia Lucarelli durante la puntata di ieri di ‘Muschio selvaggio‘ e a farne le spese (mediatiche) è proprio Fedez, il conduttore e ideatore del programma radiofonico con Mr. Marra. Il direttore de ‘Il Fatto Quotidiano‘ era, infatti, ospite del programma del rapper milanese insieme al direttore di ‘Libero’ Daniele Capezzone. Ovviamente e inevitabilmente il centro della discussione è stata Selvaggia Lucarelli che con Fedez e Chiara Ferragni non si è mai risparmiata soprattutto sull’esposizione social dei loro figli minorenni. Il caso Balocco però non entra nella discussione, è lo stesso Fedez a evitarlo, si parla del caso della ristoratrice che si è suicidata, Giovanna Pedretti, e il ragazzo attaccato da uno squalo in Australia.

“Sei un giornalista?- chiede Travaglio a Fedez- Che titolo hai per dare lezioni di giornalismo a Lucarelli che vale molto più di molti giornalisti iscritti all’Albo? Lei è la tua fissazione perché ha trasformato la tua compagna in Wanna Marchi”. La stoccata arriva forte e il rapper non sa rispondere per le rime e non riesce neanche a difendere la moglie dalle accuse non troppo velate del direttore de Il Fatto.

Travaglio prosegue: “Di Selvaggia Lucarelli ne vorrei altre venti perché lancia scoop che vengono ripresi da tutta la stampa mondiale. Non si spara con il bazooka contro i moscerini, ma con obiettivi proporzionati”. E ancora: “Non capisco perché ve la prendiate tanto per una che dice la verità“.

Sui social Fedez si è vantato dei numeri che ha fatto la puntata non accorgendosi dei migliaia di commenti negativi contro di lui e non contro Travaglio: “Fedez è riuscito a far parlare male di sua moglie anche in una puntata con Travaglio e Capezzone con cui poteva tranquillamente discutere d’altro”, si legge. E anche: “Fedez stai usando questo podcast per una faida personale e anche oggi hai preso l’ennesima sveglia da una persona più qualificata e preparata di te”.