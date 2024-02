Ricarica auto elettriche: Atlante e REN siglano una partnership

Atlante, l’azienda del Gruppo NHOA dedicata alla rete di ricarica rapida e ultra-rapida per veicoli elettrici (EV), e Redes Energéticas Nacionais siglano un accordo

Atlante, l’azienda del Gruppo NHOA dedicata alla rete di ricarica rapida e ultra-rapida per veicoli elettrici (EV), e REN – Redes Energéticas Nacionais, operatore delle reti di trasmissione dell’energia elettrica e del gas naturale portoghese, hanno firmato oggi, 1 febbraio, un Protocollo d’intesa per lo sviluppo di cinque progetti in Portogallo che prevedono l’utilizzo in altrettante stazioni di ricarica rapida Atlante della soluzione di connessione alla rete Speed-E, sviluppata e brevettata da REN.

Speed-E è una soluzione innovativa che consente la ricarica dei veicoli elettrici attraverso una connessione diretta alla rete di trasmissione dell’energia elettrica, cioè alle linee di trasmissione ad altissima tensione. Consentendo una connessione diretta alla rete di trasmissione, oltre a fornire una potenza significativa per la ricarica dei veicoli elettrici, la soluzione apre la strada all’espansione delle infrastrutture di ricarica in aree in cui è presente la rete di trasmissione stessa – in Portogallo pari a un’estensione di circa 9.000 km. La soluzione garantisce l’alimentazione di più punti di ricarica rapida e/o ultra-rapida contemporaneamente, e la sua architettura modulare consente anche la personalizzazione e la scalabilità progressiva dei progetti, in base alle esigenze energetiche dei clienti e alla crescente diffusione dei veicoli elettrici.

La partnership tra Altante e REN porterà alla realizzazione delle prime stazioni di ricarica veloce per veicoli elettrici direttamente alimentate dalle linee di trasmissione ad altissima tensione. Ciò sottolinea l’impegno di Atlante nell’adottare sempre le soluzioni tecnologiche più avanzate per offrire agli automobilisti elettrici un’esperienza di ricarica senza compromessi, mitigando al contempo la crescente domanda globale di energia.

Per João Faria Conceição, COO di REN: “Questa partnership riflette la capacità di REN di sviluppare soluzioni che favoriscono la transizione energetica, contribuendo positivamente alla decarbonizzazione della società. Atlante è un partner naturale per speed-E in Portogallo, non solo per la sua ampia esperienza nel settore della ricarica, ma anche per il riconoscimento, fin dall’inizio, del potenziale strategico di questa innovativa soluzione per promuovere una ricarica più veloce e sicura dei veicoli elettrici, mitigando così le sfide future legate a un aumento della disponibilità di energia”.

“Siamo entusiasti di collaborare con REN e di essere i primi a implementare la tecnologia rivoluzionaria di REN per convertire efficientemente l’alta tensione per la mobilità elettrica. Il Portogallo è all’avanguardia della guida a zero emissioni e rappresenta un esempio concreto di come politiche ben ponderate contribuiscano a creare l’ecosistema ideale per il successo degli operatori di ricarica, con enormi vantaggi per i guidatori attenti all’ambiente. Radicata nella tradizione di ricerca e sviluppo di NHOA, l’evoluzione tecnologica è sempre stata il fulcro della nostra missione. Non vediamo l’ora di vedere come Speed-E trasformerà il panorama della ricarica per veicoli elettrici nei prossimi mesi”, ha commentato Giovanni Ravina, CEO di Atlante Iberia e Innovation Officer di Atlante.

La soluzione sviluppata da REN è stata ripetutamente riconosciuta da enti nei settori dell’energia e della mobilità. Nel 2022, la soluzione Speed-E ha vinto il premio “Best Practice of the Year” nella categoria “Innovazione Tecnologica e Integrazione di Sistema”, conferito dal Renewables Grid Initiative. È emersa anche come vincitrice nella categoria “Ricarica ed Energia” della sesta edizione di eMove360°, una delle più grandi fiere di mobilità 4.0 al mondo.

Il network Atlante si estende in Italia, Francia, Spagna e Portogallo, dove l’azienda è attualmente uno dei più grandi operatori di punti di ricarica (CPO). Con oltre 3.500 punti di ricarica online e in costruzione nei suoi quattro paesi, Atlante mira a sviluppare la più grande rete di ricarica rapida e ultra-rapida nel Sud Europa, alimentata al 100% da energie rinnovabili e al servizio di clienti di tutte le marche e modelli di veicoli elettrici, contribuendo così alla transizione verso la mobilità a zero emissioni.

REN è fortemente impegnata nella Ricerca, Sviluppo e Innovazione (R&DI), uno dei pilastri strategici dell’azienda. L’impegno di REN nella R&DI mira a creare e sviluppare soluzioni per raggiungere in modo efficiente ed efficace gli obiettivi energetici a livello nazionale ed europeo, sostenendo allo stesso tempo gli sforzi necessari per affrontare le sfide legate al cambiamento climatico e contribuendo all’eccellenza di REN in termini di sicurezza e qualità della fornitura energetica.

REN

REN – Redes Energéticas Nacionais opera in due principali aree di business: la trasmissione di energia elettrica ad altissima tensione e la gestione tecnica complessiva del Sistema Elettrico; il trasporto di gas naturale ad alta pressione e la gestione tecnica complessiva del Sistema del Gas Naturale, assicurando la ricezione, lo stoccaggio e la rigassificazione del GNL, nonché lo stoccaggio sotterraneo di gas naturale. REN è presente anche nel settore delle telecomunicazioni, attraverso RENTELECOM, che comprende servizi diversificati, tra cui infrastrutture, servizi gestiti o consulenza. Rispettando tutti i criteri di qualità e sicurezza richiesti, REN vuole essere uno dei più efficienti operatori europei di sistemi di trasmissione di energia elettrica e gas naturale, creando così valore per i suoi azionisti.

Per ulteriori informazioni, consultare il nostro sito web: www.ren.pt

Atlante

Atlante è una società del Gruppo NHOA (NHOA.PA, già Engie EPS), player globale nello stoccaggio di energia e nella mobilità elettrica, che sviluppa tecnologie che consentono la transizione verso l’energia pulita e la mobilità sostenibile, plasmando il futuro di una prossima generazione che vive in armonia con il nostro pianeta.

Atlante sta sviluppando il più ampio network di ricarica rapida e ultra-rapida del Sud Europa, 100% alimentato da energia da fonti rinnovabili, e supportato da sistemi di accumulo e di produzione di energia fotovoltaica in loco. Atlante ha l’obiettivo di installare in Italia, Francia, Spagna e Portogallo 5.000 punti di ricarica rapida e ultra-rapida entro il 2025 e oltre 35.000 al 2030.

Operativa dall’ottobre 2021, Atlante conta oggi più di 1.850 punti di ricarica online nei suoi quattro Paesi, con altre migliaia in fase di costruzione e sviluppo. Sfruttando il patrimonio tecnologico del Gruppo NHOA, anche attraverso la collaborazione con la consociata Free2move eSolutions, Atlante è una rete preferenziale del gruppo automobilistico Stellantis e dei suoi clienti. Le stazioni Atlante sono completamente interoperabili e possono essere attivate praticamente da qualsiasi app o scheda di ricarica per la mobilità elettrica e da qualsiasi marca e modello di veicolo elettrico.

Per ulteriori informazioni, visitare www.atlante.energy