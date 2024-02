Per Ingenn in un anno oltre 2 milioni di euro di fatturato

Ingegneri e Tecnici cercasi, domanda in crescita: così la società Ingenn chiude il 2023 con oltre 2 milioni di euro di fatturato

Nonostante il contesto economico sfidante, caratterizzato dalla crisi energetica e da un’incidenza dell’inflazione pari al 5,7% sul territorio nazionale, Ingenn – la società di Head Hunting unicamente focalizzata nella ricerca e selezione di profili tecnici e ingegneri – continua a crescere e chiude il suo secondo anno di attività con un fatturato di oltre 2 milioni di euro.

La consolidata posizione della società come Head Hunter di riferimento nel settore manifatturiero e una continua crescita della domanda di profili tecnici e ingegneri hanno contribuito in maniera significativa al raggiungimento di tali risultati.

Rispetto all’anno precedente, nel 2023 la società ha registrato un incremento del numero di ricerche del 37%. PLC Programmer, Ingegneri dell’Automazione e Ingegneri Energetici sono state tra le figure professionali più richieste, a conferma del trend nazionale che ha visto per tutto l’anno i professionisti del settore dell’automazione e di quello del fotovoltaico tra i più ricercati.

Ingenn nel 2024: investimento in risorse e strategie di crescita

Con il raggiungimento di questi importanti obiettivi, Ingenn continua a rafforzare la propria posizione come Head Hunter di riferimento per il comparto manifatturiero e della produzione industriale.

“Siamo molto soddisfatti dei traguardi raggiunti quest’anno. Questi risultati sono il frutto delle nostre strategie aziendali, della professionalità del nostro team e della nostra determinazione nel continuare a soddisfare le crescenti e sempre più complesse richieste del mercato.” racconta Umberto Petri, Executive Director di Ingenn.

“Per il 2024, ci impegneremo a consolidare ulteriormente la nostra posizione in un contesto sempre più specializzato, concentrando gli sforzi soprattutto nei settori in cui la richiesta di figure tecniche è in continua crescita, come il settore dell’automazione, della robotica e quelli a supporto della transizione green. Punteremo a seguire i trend in crescita e a investire in capitale umano, in strategie innovative e in nuove risorse, elementi determinanti per il nostro posizionamento in questo mercato in continua evoluzione.”