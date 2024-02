La classifica Autohero delle auto usate più vendute in Italia

Autohero – lo shop online leader in Europa per le auto usate – svela la classifica delle auto usate più vendute nel 2023

Autohero – lo shop online leader in Europa per le auto usate – svela la classifica delle auto usate più vendute nel 2023 offrendo una panoramica delle preferenze degli italiani in un comparto che, come certificato dal bollettino dell’ACI Auto-Trend, ha chiuso positivamente il 2023 con una crescita del +6,6% rispetto all’anno precedente. Un segnale positivo che si aggiunge alla sostanziale stabilità dei prezzi dell’usato emersa dall’ultimo AUTO1 Group Price Index, secondo il quale vi è stato un leggero calo dell’1,6% da gennaio a dicembre 2023.

Fiat leader indiscussa, completano il podio dei brand più popolari in Italia Renault e Volkswagen

Fiat, marchio simbolo del made in Italy nel mondo, si conferma il più amato nel Bel Paese con il 13.34% delle vendite su Autohero in Italia nell’ultimo anno; seguono Renault (7.13%) e Volkswagen (6.81%). Chiudono questa top 5 Ford (6.22%) e Toyota (5.85%).

Per quanto riguarda i modelli più popolari, sono addirittura tre quelli Fiat che si piazzano nella top 5 delle auto usate più vendute nel 2023. Sul podio, infatti, troviamo la Panda (3.91%), ennesima conferma per l’utilitaria più amata dagli italiani che offre tutti i confort necessari nonostante le piccole dimensioni. Al secondo posto c’è la Renault Clio (2.84%), mix di design e tecnologia all’avanguardia, seguita dalla 500 (2.66%), la city car più iconica di tutti i tempi grazie al suo design elegante e alla formula compatta. Subito sotto il podio troviamo la sorella maggiore della 500, ovvero la 500X (2.33%), crossover dal look iconico e sportivo perfetto anche per la famiglia, e la Toyota Yaris (2.3%), che chiude questa speciale classifica con il suo design moderno e la capacità di rispondere a tutte le esigenze.

Ibride e ultime tendenze in fatto di colori, tipologia di auto e cambio

Toyota in testa alla top 3 delle ibride più vendute su Autohero in Italia nel 2023 con la Yaris e la C-HR ma, anche in questo caso, la Panda completa il podio confermando il forte legame dei consumatori italiani con il brand Fiat. Se si guarda, invece, alla distribuzione geografica di questi modelli, emerge che la Lombardia guida la classifica delle regioni che si distinguono per il maggior numero di vendite di auto ibride usate, seguita da Lazio e Piemonte.

Il bianco e il grigio, sostanzialmente a pari merito con il 27% delle auto vendute su Autohero in Italia nel 2023, si confermano i colori più amati dai consumatori seguiti dal nero (17%). Per quanto riguarda la tipologia di auto, con il 36.83% delle vendite i SUV distanziano le utilitarie (24,89%) e le berline (24.35%). Infine, gli italiani si confermano più tradizionalisti alla guida e continuano in larga parte a prediligere l’utilizzo del cambio manuale, che caratterizza il 64.47% delle auto vendute su Autohero in Italia, rispetto alla comodità del cambio automatico (35.53%).