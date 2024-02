In libreria per Armando “Il burnout dei genitori” di Mikolajczak e Roskam

Il testo di Mikolajczak e Roskam pubblicato in Italia da Armando editore offre un duplice approccio scientifico e pratico al problema

Dedicato al grande pubblico e non solo agli specialisti, questo libro illustra tutto ciò che dovremmo sapere sul burnout dei genitori oggi. Il testo offre un duplice approccio scientifico e pratico: si basa sullo studio delle autrici sul burnout genitoriale (Mikolajczak e Roskam hanno condotto una ricerca scientifica unica nel suo genere, durata sei mesi e basata su un campione di ricerca di 3.000 genitori) e sulle loro esperienze personali (entrambe sono madri e una di loro ha sperimentato il burnout genitoriale). In uno stile molto chiaro e accessibile, con esempi di situazioni quotidiane, il libro si rivolge a tutti i genitori esausti che cercano di capire meglio cos’è il burnout genitoriale, quanto sono vicini (o lontani) da esso, come uscirne e/o come evitare che si ripeta. Il presente lavoro evidenzia i fattori di rischio che possono portare al burn-out, fornendo molti consigli e strumenti per i genitori che rischiano di sentirsi sopraffatti.

MOIRA MIKOLAJCZAK ha conseguito un dottorato in psicologia ed è professoressa all’Università di Lovanio (UCL).

ISABELLE ROSKAM è dottoressa in psicologia e direttrice di un gruppo di ricerca.

DOMENICO BOVE è Neuropsichiatra Infantile, Psicoterapeuta, Esperto in Analisi del Comportamento, Psicopedagogista dell’Educazione e della Formazione, Direttore Scientifico del Centro Studi FUSIS di Caserta, Associazione per la Ricerca Scientifica in Neurologia e Psichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza. Entrambe le autrici rappresentano il punto di riferimento mondiale per quanto riguarda il burnout dei genitori. L’International Investigation of Parental Burnout, un consorzio avviato e guidato dalle autrici, riunisce oggi quaranta Paesi in tutto il mondo.