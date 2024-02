Il Prof Pietro Gentile è il nuovo presidente AIRMESS

Il Prof Pietro Gentile è il nuovo Presidente della Società Scientifica Internazionale AIRMESS – Academy of International Regenerative Medicine & Surgery Society

Il Prof Pietro Gentile, Professore Associato di Chirurgia Plastica presso l’Università Tor Vergata di Roma, considerato nella comunità scientifica internazionale tra i massimi esperti al mondo nel campo della Chirurgia Plastica Rigenerativa, è il nuovo Presidente della Società Scientifica Internazionale AIRMESS – Academy of International Regenerative Medicine & Surgery Society (http://www.airmess.org). L’AIRMESS è l’Accademia delle Società Scientifiche internazionali di Medicina e Chirurgia Rigenerativa, con un board formato da alcuni dei più importanti medici, ricercatori, chirurghi e scienziati al mondo nel campo della Medicina e Chirurgia Rigenerativa tra i quali Guy Magalon (Honorary President), Hebert Lamblet (Scientific Director), Sophie Menkes (Past President and Treasurer), John Cole (Vice president), Katarina Andjelkov (Secretary), Rubina Alves (Organizing Director), Aris Sterodimas, Tunc Tiryaki, Jeremy Magalon, Gustavo Leibaschoff e molti altri, per lo studio, ricerca e validazione scientifica di nuove biotecnologie e metodologie rigenerative.

L’elezione del Prof Gentile è avvenuta durante la 3° Conferenza AIRMESS che si è tenuta a Roma, in Piazza di Spagna, insieme al 1° Congresso Internazionale di Chirurgia Plastica Rigenerativa – 1st Regenerative Plastic Surgery (RPS) International Conference. Il congresso RPS, alla luce del successo ottenuto con la partecipazione di oltre 130 medici del settore provenienti da tutte le parti del mondo, con un comitato scientifico internazionale di assoluto prestigio, vedrà la seconda edizione il 6-7 Dicembre 2024 (www.regenerativeplasticsurgery.com), sempre a Roma assieme alla quarta edizione del congresso AIRMESS – 4th AIRMESS Conference. L’elezione a Presidente è avvenuta all’unanimità da parte del board della società che ha visto anche la comunicazione delle nuove cariche e rinnovi per il biennio (2024-2026). Il Prof Gentile resterà in carica per due anni. Ancora una volta l’Italia è protagonista con le sue eccellenze del campo medicochirurgico e scientifico nel panorama della ricerca internazionale.