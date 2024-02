Il film “La mosca” con Jeff Goldblum su Rai Movie: la trama del film

Jeff Goldblum è “La mosca” nel film di culto firmato David Cronenberg che Rai Movie propone stasera: ecco la trama

Meglio non scherzare col teletrasporto. Parola di Jeff Goldblum che interpreta Seth Brundle nel film “La mosca” in onda su Rai Movie martedì 20 febbraio alle 21.10.

Il giovane Seth Brundle è uno scienziato brillante e controverso che ha inventato un apparecchio per teletrasportare oggetti ed esseri viventi. E sperimenta la macchina su sé stesso, ma non si accorge che nel circuito è finita una mosca.

L’effetto è terribile, piano piano lo studioso assumerà fattezze e comportamenti dell’insetto in questione. Capolavoro di David Cronenberg, che s’ispira lontanamente a un B-movie degli anni Cinquanta, ma lo arricchisce di drammaticità, realismo ed effetti speciali, è un film di culto che, anche nei nostri tempi di remake a pioggia, nessun autore ha mai osato imitare. Anche per la bravura di Jeff Goldblum, inarrivabile nella sua trasformazione fisica e morale. Oscar 1986 per il make-up.