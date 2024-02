I Jalisse, in gara a “Una Voce per San Marino”, puntano all’Eurovision

I Jalisse e Marcella Bella a ‘Una voce per San Marino’ e salgono anche le quotazioni di Loredana Bertè. Il vincitore del contest sammarinese gareggerà all’Eurovision

Marcella Bella e i Jalisse, ma anche Aron Sibley, Aime Atkinson, La Rua, Pago, Wlady, Corona,IceMc e Dj Jad. Ancora in forse la partecipazione di Loredana Bertè con la sua “Pazza”, reduce dal Festival di Sanremo. Sono gli otto big in gara alla finalissima della terza edizione di “Una voce per San Marino” –il contest che decreterà il cantante che rappresenterà la Repubblica di San Marino all’Eurovision song contest dal 7 all’11 maggio a Malmö in Svezia- annunciati questa mattina durante una conferenza stampa. La finale si terrà sabato 24 febbraio, alle 20.30, al Teatro Nuovo Dogana e sarà trasmessa e in diretta su San Marino RTV.

Accanto ai big in gara ci saranno sette artisti emergenti e il cantante sammarinese che saranno selezionati durante le semifinali che andranno in onda su San Marino Rtv a partire da questa sera e per tutta la settimana alle 21.40. Chiude il cerchio degli artisti in gara Dana Gillespie, vincitrice del contest lanciato da Casperaki che permetteva di elaborare un testo di una canzone unendo la creatività all’uso dell’intelligenza artificiale. Quanto alla partecipazione di Loredana Berté, “abbiamo provato a contattarla dopo aver dichiarato di voler tornare in Svezia- spiega Pasquale Mammaro, direttore artistico del contest- la sua intenzione è di partecipare ma ha già una serie di impegni che si sono moltiplicati dopo il successo di Sanremo. Entro qualche giorno ci darà l’ok definitivo”. A differenza di quanto vociferato sui social, nessun contatto invece c’è stato tra con Annalisa e Mahmood, hanno chiarito gli organizzatori.

La finale di “Una voce per San Marino”, organizzata da San Marino Rtv e Media Evolution, sarà presentata da Fabrizio Biggio, volto di Viva Rai 2 con Fiorello e Mauro Casciari e de I Soliti Idioti con Francesco Mandelli, e da Melissa Greta Marchetto, conduttrice televisiva e radiofonica, attualmente speaker di Virgin Radio. Tra gli ospiti della serata ci saranno Riccardo Cocciante, Al Bano e Mogol.

Le selezioni del contest, aperte a tutti gli artisti indipendentemente dalla nazionalità, “hanno richiamato quest’anno 600 iscritti per le selezioni e 350 artisti in presenza che da soli portano una visibilità alla repubblica di San Marino e alla musica in tutto il mondo di altissimo livello”, spiega il Segretario di Stato Federico Pedini Amati.

“Non abbiamo l’ambizione di essere un altro Sanremo”, sottolinea il direttore generale di San Marino Rtv, Andrea Vianello, che definisce il contest come “un’altra possibilità per cantanti che non hanno fatto Sanremo o che hanno partecipato per mettersi in lizza”. E conclude: “Speriamo che a poco a poco i cantanti e le case discografiche capiscano che c’è un canale internazionale che ha tutte le possibilità per diventare un appuntamento ricercato dai grandi cantanti italiani e internazionali“.