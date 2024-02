Giuseppe Cloza pubblica “Jarabi. Nascere, morire, amare”

“Jarabi. Nascere, morire, amare: come ritrovare il filo della vita” di Giuseppe Cloza è un libro per vivere il presente con occhi diversi

Questo libro ti porta per mano attraverso il mistero più grande della nostra esistenza: quello di vita e morte. Un mistero a cui tutti ci possiamo aprire. Qui ci sono le istruzioni per non avere paura. Per non sentirci persi e disperati quando restiamo soli o al pensiero di dovercene andare. Per ritrovare il filo della vita, afferrarne il senso. Provare un sentimento di liberazione che ci consenta di attraversare le tempeste con una forza e una pace interiore che pensavamo impossibili. Per raggiungere una consapevolezza nuova, vivere il presente con occhi diversi, e trovare una luce che illumina, alleggerisce e rasserena.