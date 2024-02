“Fàbula” è il nuovo singolo di Mr.Fontana

Disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “Fàbula”, il nuovo singolo di Mr.Fontana

“Fàbula” è un brano che racconta la storia di un amore di strada, sfociato in un paradosso sentimentale. Con tutte le sue sfaccettature, ciò che vuole rappresentare si può trovare nelle sue sfumature. All’interno del testo, troverete ciò che esso vuole rappresentare: la speranza, un segno di rivincita, un riscatto verso l’universo e l’amore, verso tutto ciò che ci circonda.

Spiega l’artista a proposito del brano: “Questo progetto nasce dalla voglia di donare alla musica quello che mi ha donato in più di 15 anni, ringrazio i ragazzi di UpMusic per avermi dato lo spazio che desideravo, spero questo brano possa portavi calore ed energia nello stesso momento come ha fatto con me. Un abbraccio…”

Biografia

Loris Fontana, 25 anni, carismatico, nato il 27/04/1998 a Moncalieri (TO), origini da parte di padre Siciliane e da parte di madre calabresi, trasferitosi a Padova, ex lavoro organizzatore e pr per le discoteche di Vicenza, lavoro attuale nel reparto sportivo di un negozio, la passione per la musica nasce a Vinovo (TO) nel 2006 con il Rap in strada, il percorso artistico si è sviluppato sotto forma di vari mixtape e di anni di pratica tramite il freestyle in strada, la passione nasce dalla voglia di uscire da determinate situazioni in strada usando le goodvibes e le melodie che la musica può offrire per farcela, il cammino è stato lungo e pieno di buche, ma soddisfa il fatto dell’uscita di un singolo di tale impegno in radio, tutto ciò che è sarà per sempre e l’arte così è considerata.

“Fàbula” è il nuovo singolo.