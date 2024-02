Bosnia nelle radio e in digitale con “Scuorn”

Elettronica, R’n’B ed un ritmo incalzante che mescolano l’italiano e il dialetto napoletano nel nuovo singolo di Bosnia intitolato “Scuorn”

“Scuorn” (vergogna) nasce in seguito ad un incontro fugace tra due sconosciuti. Una notte in cui il confine tra sogno e realtà si fa sottile, al tal punto da far perdere ad entrambi gli amanti ogni tipo di pudore, senza ‘Scuorn’ per l’appunto.

Un mix di elettronica e R’n’B dove il ritmo incalzante delle batterie è contrastato dalla dolcezza del testo che si alterna tra l’italiano e il napoletano.

Filippo Bosnia in arte Bosnia, classe 1998, è un rapper, producer e cantante di origini napoletane. Approccia alla musica sin dall’età di otto anni, componendo i suoi primi versi nel 2006, quando ispirato dal movimento Hip Hop che prendeva esponenzialmente piede in Italia proprio in quegli anni, scrive il suo primo testo che autonomamente registra e arrangia. Da questo momento in poi le parole in musica saranno la sua ricerca senza fine, portandolo negli anni non solo ad affinare le tecniche di scrittura e a pubblicare diversi brani in autonomia, ma anche ad andare oltre i confini dei generi musicali, approcciando alla composizione in maniera libera e creativa. Alla passione per il canto e per la scrittura infatti, si unisce quella per la musica elettronica, complice nella sperimentazione e nella ricerca di un sound pop più personale e rappresentativo dell’artista.