Alek nelle radio e in digitale con “Solitudine”

Alek dà vita a un brano dalle atmosfere intime, disponibile in radio e in digitale, in cui affronta un tema delicato come la solitudine

Disponibile su tutte le piattaforme digitali “Solitudine” (https://bfan.link/solitudine-2), il nuovo singolo di Alek per Gorilla Records . Con questa canzone la giovane cantautrice è arrivata tra i finalisti di Area Sanremo 2023.

Su una produzione musicale di Den, Alek dà vita a un brano dalle atmosfere intime in cui affronta un tema delicato come la solitudine. Nel testo, infatti, Alek esprime sentimenti di distacco da se stessa, parla della difficoltà a comprendere chi si è veramente e della lotta contro l’isolamento interiore mentre il mondo esterno non sembra fermarsi mai, accentuando questa sensazione. Il brano si concentra sulla ricerca di una via d’uscita da questo stato d’animo, che possa finalmente permettere di lasciarsi alle spalle la solitudine.

“Solitudine” è stato scritto da Alek insieme a Denis Rossato e Denny Meggiorin.

Alek è una cantautrice vicentina classe 2005. La musica è sempre stata una sua passione e, dall’età di 14 anni, quando le è stata regalata la prima chitarra, ha iniziato a comporre e scrivere, scoprendo così un mezzo ideale per esprimersi che funziona anche da valvola di sfogo. L’inizio del 2022 ha segnato il suo esordio ufficiale nel mondo della discografia: il singolo “X4”, che già nella primissima versione acustica aveva riscosso grande interesse sui social network con centinaia di migliaia di interazioni, ha ottenuto ottimi riscontri di streaming e su TikTok. Nel corso dell’anno, poi, ha pubblicato altri tre brani: “Bambola Voodoo”, “Matita” e “Stupido Cielo” in collaborazione con Caleydo. Nel 2023 ha pubblicato i singoli “Toglimi (strati d’odio)”, “Zattera”, “Grande” e ha collaborato con Nashley in “Il meglio di me”.



