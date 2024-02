Al Verde nelle radio e in digitale con il brano “Bon Ton”

Al Verde torna con il singolo “Bon Ton”: le buone maniere a volte sono anche in grado di ferire e tenerti sul filo del rasoio

“Bon Ton”, il mio ultimo brano, è una esplorazione dell’eleganza come filosofia di vita. Nel mondo odierno, dove l’aspetto superficiale spesso prevale, ho voluto approfondire come le buone maniere possano influenzare profondamente il modo in cui interagiamo con gli altri e percepiamo noi stessi.

Il brano affronta la dualità del “bon ton”: da una parte, rappresenta la grazia, il rispetto e l’armonia nelle relazioni interpersonali; dall’altra, svela come queste stesse maniere possano essere utilizzate per mascherare verità scomode, ferire sottilmente o mantenere un equilibrio precario in situazioni delicate.

Musicalmente, ho scelto un mix di RnB e Synthwave per catturare questa dualità. Il suono morbido e seducente del RnB si intreccia con le vibrazioni nostalgiche e a volte malinconiche della Synthwave, creando un’atmosfera che riflette la bellezza esteriore e l’intensità emotiva nascosta del “bon ton”.

Attraverso “Bon Ton”, spero di invitare l’ascoltatore a riflettere su come l’eleganza e le buone maniere possano essere un’arte che va oltre il mero aspetto visivo, diventando un modo profondo e complesso di interagire con il mondo.

Al Verde è un cantautore barese del ‘94. Dopo alcuni singoli autoprodotti fra il 2019 e il 2020, a settembre 2022 esce il brano “Falso” inserito in editoriale Anima R&B di Spotify. Vince il bando Producers 2023 di PugliaSounds con il video di “numeri primi”. L’ultimo singolo che precede l’uscita del disco è “Avorio e Veleno”, inserito a Marzo 2023 sempre in Anima R&B. Il 9 giugno 2023 esce “Sync” il suo primo album, presentato il 15 luglio all’Eremo Club di Molfetta, prima data del Sync Tour. Dal 2019 vanta numerosi live, come anche aperture per Willie Peyote, Serena Brancale, Tuttifenomeni, Erica Mou e Molla. È finalista del premio Arezzo Wave 2023.