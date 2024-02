Schlein promette battaglia sul premierato: “Faremo muro”

L’intervento della leader Elly Schlein nella direzione del Pd di oggi: “Il premierato è un pasticcio, faremo muro”

La direzione del Pd si apre con un minuto di raccoglimento per le vittime del cantiere di Firenze. La segretaria del Pd, Elly Schlein, aprendo la riunione, parla di una “dolorosa catena di morti su cui indignazione e cordoglio non bastano, serve una spinta delle istituzioni per dare riposta. Bisogna- continua- rafforzare i controlli e cultura nuova che consideri al sicurezza un investimento per noi è un tema prioritario”. E chiede al governo di “estendere al privato le regole del settore pubblico”.

SCHLEIN: “PREMIERATO È PASTICCIO, NOI FAREMO MURO”

“Il premierato è un pasticcio, noi abbiamo portato al governo le nostre proposte ma non ne hanno presa una”. Così la segretaria Pd, Elly Schlein, aprendo la direzione del Pd. “Noi ci confronteremo con le altre opposizioni. Finché resterà l’elezione diretta del premier, noi faremo muro“, conclude.

“IN PD SENSIBILITÀ DIVERSE SUL TERZO MANDATO, CONFRONTIAMOCI”

“In Parlamento questa settimana ci sarà un passaggio importante e delicato sul decreto elezioni, il governo ha introdotto delle modifiche delle regole del gioco per decreto, sono spaccati sul terzo mandato. Anche al nostro interno convivono sensibilità diverse ma noi siamo abituati a confrontarci”. Lo dice la segretaria Pd, Elly Schlein, aprendo la direzione del Pd, concludendo di aver chiesto “a Davide Baruffi di illustrare questo punto”.

“IN GRECIA MATRIMONIO UGUALITARIO, MOMENTO DELL’ITALIA“

“In Grecia hanno approvato il matrimonio ugualitario. È il momento dell’Italia. Continuiamo a batterci in questa direzione, per una misura che trova d’accordo la maggioranza degli italiani”, è un altro passaggio dell’intervento di Elly Schlein in direzione Pd.