L’oroscopo di oggi, lunedì 19 febbraio 2024: le previsioni delle stelle

L'oroscopo di oggi, lunedì 19 febbraio 2024

L’oroscopo di oggi, lunedì 19 febbraio 2024, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Certi tuoi progetti e certe tue iniziative lanciate nel passato sono stati un po’ troppo faticosi. Se qualcuno non risponde alle tue richieste come vorresti, non escludo che tu possa allontanarlo…

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Non capisci l’atteggiamento di una persona nell’ambito del lavoro, non sai se è dalla tua parte oppure no. Incomprensioni da eliminare.

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Non dedichi abbastanza spazio all’amore perché sei troppo preso da questioni di lavoro o personali. Dai il giusto peso alle provocazioni.

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

C’è più stabilità e questa è una giornata buona per parlare di attività, incontrare soci e collaboratori. E’ possibile recuperare un rapporto, addirittura ricevere una bella notizia o una telefonata importante.

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Questa giornata aiuta i rapporti con gli altri, discussioni in casa per una questione di soldi. Qualcuno sul lavoro potrebbe anche scegliere di fare qualcosa in meno, oppure dovrà rivedere il proprio ruolo…

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Giornata da valutare in modo positivo, soprattutto se devi fare una richiesta o portare avanti un’idea. In amore non metterti a cavillare. Nuovi amori possibili per chi è solo da tempo.

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Bene lo studio e l’attività pratica. Queste sono giornate molto efficienti per i sentimenti …

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Dal punto di vista sentimentale questo periodo vale molto, inoltre i tuoi sentimenti sono più chiari. Cautela nei rapporti di lavoro, di studio e nelle spese. Meglio evitare dispute inutili.

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Attenzione a come spendi il denaro, bisogna essere più cauti. In una disputa non cercare ad ogni costo di dimostrare che hai ragione, non vale la pena.

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Puoi vivere una bella occasione, una grande rivalsa anche in vista del futuro. Le coppie che sono ancora in piedi, dopo le “tempeste” sono quasi fuori dal tunnel!

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Giornata importante. E’ un periodo di grande impegno e forza che funziona quasi più per l’amore che per il lavoro…

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

Nell’ambito del lavoro e dello studio va meglio. Sfera sentimentale appagante…