Le ricette con i prodotti di stagione a “E’ sempre mezzogiorno!” su Rai 1

Prodotti di stagione e l’alta cucina a portata di tutti al centro della settimana del programma “E’ sempre mezzogiorno!” su Rai 1

Carciofi, cicoria e radicchio. Cavolini di Bruxelles, cipolle e topinambur. Dal 19 febbraio, il cibo stagionale sarà il protagonista di cinque nuove puntate di “È sempre mezzogiorno!”, in onda da lunedì 19 febbraio alle 11.55 su Rai 1 con Antonella Clerici e una brigata di chef che daranno consigli per le ricette di tutti giorni e per quelle più sofisticate.

Dal segreto per risotti cotti a regola d’arte, a quello per la pasta fresca, il programma – realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time della Rai in collaborazione con Stand by me – darà molti suggerimenti per tante nuove ricette ogni giorno.

Ospiti di Antonella Clerici saranno i cuochi che provengono da tutta la Penisola: tra gli altri, sono attesi Mauro e Mattia Improta dalla provincia di Napoli. Ivano Ricchebono porta in tavola i sapori della sua Liguria; Barbara De Nigris preparazioni altoatesine. Sono attesi come ogni settimana anche la ricetta per il dolce del maestro pasticcere Sal De Riso e il racconto di Angela Frenda, direttrice di Cook, che lega personaggi del mondo dello spettacolo alla cucina.

Continuano i giochi telefonici, occasione per la conduttrice di mantenere il filo diretto con i telespettatori. Seduta sulla altalena che dondola dai rami del grande albero dai fiori rosa, Antonella Clerici dialoga con i concorrenti, tra confidenze e consigli di cucina. Ci saranno anche questa settimana il gioco del Bonsai, quello della Fungaia e Scrosta e vinci. In palio, per i fortunati estratti tra le migliaia di prenotazioni, buoni spesa e set di pentole.