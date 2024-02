I Three Low Bias pubblicano “There Is No Healing, There Is Letting Go”

Si intitola “There Is No Healing, There Is Letting Go” la nuova canzone di Three Low Bias, disponibile nelle radio e online

There Is No Healing, There Is Letting Go è il secondo singolo estratto dal disco d’esordio del trio Three Low Bias, da oggi in tutti i digital stores.

“There Is No Healing, There Is Letting Go è un’invocazione al panta rei e quindi al carpe diem, 4.51 minuti di musica in cui si avvicendano almeno cinque paesaggi che in un moto oscillatorio tra gli estremi del dolore e della cura trovano soluzione soltanto nel procedere senza attaccamenti, liberi, sereni, leggeri”.

“Il disco è una fotografia di un momento, una testimonianza unica di una sinergia che si rinnova ad ogni concerto e che mai si ripete. Chi verrà ai nostri concerti non ascolterà i brani del disco ma ogni volta musica nuova che si genera all’istante come un flusso di coscienza.”

Così il trio definisce il concetto di musica che sta alla base di Three Low Bias, un disco dal vivo registrato a Germi (Milano) e ispirato alla trilogia detta dell’anima (weightless) dell’amatissimo regista culto Terrence Malick (Tree Of Life, To The Wonder, Knight Of Cups).

Nove tracce inedite, per un album di improvvisazione radicale uscito solo in vinile, il 17 Novembre 2023 per Dischi Soviet Studio/Prismopaco/Atelier Sonique.

Aberto N. A. Turra

Già con Roy Paci “Corleone”, Pierpaolo Capovilla, Shanir Blumenkranz, Kenny Grohowski, Brian Marsella, TAAN, Papa Legba Is Our Sensei, Sonata Island Kommandoh, Sarah Stride e molti altri, è uno dei chitarristi elettrici più vigorosi e poliedrici del panorama italiano e internazionale; si distingue nell’infondere grande intensità a un singolare virtuosismo, i quali uniti a una forte vocazione melodica (nonché avant) restituiscono una rara capacità espressiva. Presente nel corso degli anni in alcuni tra i più autorevoli jazz festival come l’International Jazz Festival Saalfelden (Austria), Victoria Gasteiz Jazz festival (Paesi Baschi), Torino Jazz Festival, JazzMi Milano Jazz festival, Udine Jazz, Roma Jazz Festival, Chant Record Launch Festival (New York).

Giovanni Calella

Tra i progetti firmati, suonati e prodotti i Kalweit and the Spokes, con 2 dischi all’attivo e un tour negli USA, insieme a Georgeanne Kalweit e Leziero Rescigno. Adam Carpet con tre dischi all attivo e vari tour anche in Europa, insieme a Diego Galeri, Alessandro Deidda, Killa e Silvia Ottana. Come musicista e produttore svariate collaborazioni tra cui: Alessandra Contini (Il Genio), Micol Martinez, Barbara Cavaleri, Julitha Ryan, Dario Ciffo (Afterhours), Esa, Dave Muldoon, Alessandro Grazian, Frankie Hi-Nrg, Delta V e altri. Con il progetto solista Korinami pubblica, per diverse labels estere, svariati EP di musica elettronica muovendosi tra ambient e techno. Come sound design musica diversi films e spettacoli teatrali.

Diego Galeri

Batterista in costante evoluzione, si distingue per lo stile che miscela la musica rock con le più svariate influenze. Con i Timoria, dal 1985 al 2003, ha pubblicato 12 album. Più recenti i progetti, di cui è co-leader e autore, Miura, Adam Carpet, Gentle Eyes In The Gloom. DEL10 è invece il suo progetto solista interamente dedicato alla musica elettronica. Ultimi in ordine cronologico i progetti Pantalon, duo sperimentale, con cui pubblica “Albun” nel 2022 e I Fiumi, quartetto rock, il cui album d’esordio è uscito a Febbraio 2023.