Su Rai 3 la nuova stagione de “La Biblioteca dei Sentimenti”

Oggi pomeriggio su Rai 3 al via una nuova stagione de “La Biblioteca dei Sentimenti” con Franco Arminio e Greta Mauro

Ritorna “La Biblioteca dei Sentimenti”, con una nuova stagione, in versione settimanale, e un’importante novità: alla conduzione, al fianco di Greta Mauro, ci sarà il poeta e scrittore Franco Arminio. Il programma andrà in onda a partire da sabato 17 febbraio, alle 16.30 su Rai 3, per quattro puntate, quattro tematiche per affrontare in studio con ospiti noti e quattro millennial, tematiche legate alla sfera dei sentimenti: soldi, social, vecchiaia e cibo. Durante la puntata verranno analizzati due testi, in compagnia dei loro autori.

Come nella prima edizione, i libri saranno sempre il punto di partenza, il pretesto per parlare della vita e scoprire come, attraverso la letteratura, sia possibile comprendere meglio il nostro vissuto, mettere a fuoco emozioni, e affrontare alcune tematiche che toccano l’animo umano. Anche in questa stagione le puntate saranno aperte e chiuse da due monologhi. Nella nella prima puntata in onda sabato 17 febbraio Franco Arminio aprirà con il suo monologo dedicato al tema dei soldi.

In studio con Greta Mauro, l’imprenditore Oscar Farinetti e la scrittrice Melissa P. che parleranno dei loro libri: “10 mosse per affrontare il futuro” di Farinetti e “Storia dei miei soldi” di Melissa P. Nella seconda puntata, in onda sabato 24 febbraio, si affronterà il tema dei social. Dopo il monologo di Franco Arminio, Greta Mauro condurrà il dibattito tra i millennial e gli ospiti a cui interverranno Marcello Veneziani e la giovane autrice e scrittrice Alice Urciuolo, che parleranno dei loro testi: “Scontenti. Perché non ci piace il mondo in cui viviamo” di Veneziani, e “La verità che ci riguarda” di Urciuolo.

“La Biblioteca dei Sentimenti” è un programma di Andrea Di Consoli, di Luciana Maurizi, Francesca Di Rocco, Flavia Piccinni. Il programma è realizzato dalla Direzione Intrattenimento Day Time presso RAI-CPTV di Napoli.